NBA

NBA : De moins en moins de doutes pour la future équipe de Kyrie Irving

Publié le 22 juin 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Entre l’élimination brutale au premier tour des playoffs et la polémique concernant sa non-vaccination, Kyrie Irving aura vécu une saison mouvementée. A ce jour, les Brooklyn Nets n’envisageraient pas de lui offrir un contrat max. Pendant ce temps, les Knicks apprécient son profil, en particulier Tom Thibodeau, l’entraîneur de la franchise new-yorkaise.

Après James Harden en janvier, au tour de Kyrie Irving de plier bagages ? La rumeur enfle du côté des Brooklyn Nets. Arrivé dans la franchise new-yorkaise en même temps que Kevin Durant pour mettre les Nets sur le devant de la scène, Kyrie Irving n’a pas réussi sa mission. Et cette saison aura été bien difficile pour l’ancien meneur des Cavaliers… Avec son refus de se vacciner, Irving aura manqué une bonne partie de la saison, surtout les matchs à domicile. Si son équipe n’a pas été pénalisé directement au classement, cela s’est vu en playoffs contre les Celtics. En face, Boston formait une vraie équipe alors que Brooklyn paraissait déboussolé. Résultat, un 4-0 encaissé et un départ en vacances anticipé. Malgré tout, Kyrie Irving rassurait tout le monde au sujet de son avenir après le sweep concédé contre les C’s . « Je n’ai pas l’intention d’aller autre part. Quand je dis que je suis ici avec Kevin Durant, je pense que cela implique vraiment que nous gérons cette franchise ensemble aux côtés du proprio Joe Tsai et du GM Sean Marks », lâchait-il dans des propos relayés par Parlons Basket . Pourtant, son futur semble loin d’être bouclé…

Selon @ShamsCharania, il y aurait une impasse actuellement entre Kyrie Irving et les Nets. Discussions au point mort concernant son avenir à Brooklyn.Les Lakers, Knicks et Clippers seront intéressés si Kyrie devient libre.Rappel : Kyrie a une player option à 37 millions. pic.twitter.com/U5dKv7xi6z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

Un avenir à New York… chez les Knicks ?