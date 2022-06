NBA

NBA : Hugo Besson, le scoreur français qui se présente à la Draft 2022

Hugo Besson, c’est le beau ! Hugo Besson, c’est flashy ! C’est le moment pour lui de transposer tous ses highlights direction l’Amérique désormais avec cette Draft 2022.

Hugo Besson est né à Angers, mais grandit du côté dans le Var. À Toulon plus précisément. Ses premiers pas dans le basket se font à l’ASPTT Toulon Basket. Très rapidement, il se dirigera vers Antibes pour y disputer le Championnat de France puis le championnat espoirs. Auteur d’une saison à 5 petits points de moyenne, Hugo Besson se dirige vers l’Elan Chalon et y doublera sa moyenne de points. Le potentiel est là pour Hugo Besson. Mais il reste encore à développer. En U21, Le jeune Hugo prend énormément de plaisir. De l’autre côté, en professionnel, il engrange de l’expérience en s’asseyant sur le banc. Pour lui permettre de continuer sa progression, le club de Jeep Élite décide donc de le prêter au club de Pro B Saint-Quentin. Un choix qui va s’avérer payant, puisque c’est là-bas qu’Hugo Besson explose totalement. 19,3 points de moyenne. C’est fort logiquement qu’il fut élu meilleur jeune sans contestation possible. Il ira jusqu’à s’imposer comme finaliste pour le titre de MVP de Pro B.

L'aventure Breakers pour Hugo Besson

Après cette saison, Hugo Besson intéresse les grosses équipes, mais lui son rêve est simple : il veut à tout prix jouer en NBA. Très sûr de lui, Hugo Besson va refuser des offres des plus grosses équipes de Jeep Elite et d’Europe. Il snobe complètement l’ASVEL et décide de rejoindre à l’instar d’Ousmane Dieng les New Zealand Breakers en Australie. Lui aussi dans le cadre du « Next Star Program » de la ligue de basket australienne. Le choix s’avère payant puisque Hugo Besson se place comme deuxième marqueur des Breakers avec toujours son style caractéristique : des Highlights à outrance.

Hugo Besson, mais quel profil ?

Sa meilleure qualité est la suivante : Hugo Besson est un pur scoreur. Dans tous les aspects. Près du cercle, du mid-range, à 3 pts, tout y passe. Hugo Besson est une véritable arme létale. 30,6 % de réussite derrière l’arc de cercle cette saison. Il ne faudra pas le laisser seul, car les regrets pourraient être à la hauteur de l’erreur effectuée. Hugo Besson est également capable de prendre de sacrés coups de chaud sur des périodes lors de certaines rencontres. Ce qui le rend aussi dangereux offensivement, ce sont également ses facilités à faire du jeu, à créer du jeu pour lui ou ses coéquipiers. Doté d’un QI basket au-dessus de la moyenne, il sait se déplacer pour se retrouver en jolie position de tir. Au-delà de ses prédispositions offensives, ce qui questionne sur sa capacité de reproduire cela en NBA se trouve au niveau de sa dimension physique. Dans des ligues comme celle de France ou d’Australie, son manque de rapidité ne dérangeait pas, mais dans une ligue aussi athlétique que la NBA, ce n’est pas la même chose. En NBA, Hugo Besson sera sans cesse ciblé en défense. Pour tenir ses duels en 1 contre 1 dans une ligue aussi individualiste qu’est la NBA, Hugo Besson va devoir aller à la musculation s’il veut améliorer ça. Les Mock Drafts annoncent le français entre la 42e et la 56e place dans cette édition 2022 de la Draft.