NBA : LeBron James, Westbrook… encore un énorme salaire aux Lakers ?

Publié le 27 juin 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Champions NBA en 2020, les Los Angeles Lakers ont terminé cette saison à une piteuse onzième place en conférence Ouest. Non qualifiées pour les playoffs, la formation va tenter de se renforcer lors du prochain marché. Le profil de Kyrie Irving est cité, mais c'est bien la rumeur John Wall, qui fait parler en Californie.

L'année 2020 avait été exceptionnelle pour les Lakers de Los Angeles, champions NBA après dix ans de disette. Emmenée par un grand LeBron James, la formation avait reportée le dix-septième titre de sa longue histoire. Mais depuis cette victoire, les saisons se suivent et se ressemblent pour la franchise californienne. L'équipe n'est pas parvenue à surfer sur la vague. Sa confiance s'est détériorée suite à de lourdes contreperformances. La saison dernière, les Lakers étaient éliminés dès le premier tour des playoffs par les Suns de Phoenix. Cette année, le résultat est encore plus décevant. Onzième de Conférence Ouest, l'équipe n'est même pas parvenue à atteindre la phase éliminatoire. Une énorme déception pour le club mené toujours par LeBron James mais aussi Russell Westbrook. Après cette nouvelle déconvenue, des changements sont attendus. Ces dernières semaines, les rumeurs s'accumulent. Certains évoquent un possible départ de Russell Westbrook, d'autres annoncent de possibles retrouvailles entre LeBron James et Kyrie Irving. Mais un autre joueur, plus surprenant, est cité avec insistance dans le viseur des Lakers lors du prochain marché, qui ouvrira ses portes dans quelques jours.





John Wall proche d'une arrivée aux Lakers ?

Ancienne star des Wizards de Washington et aujourd'hui aux Houston Rockets, John Wall pourrait rejoindre les Lakers si l'on en croit certains médias américains. Une rumeur surprenante puisque le joueur n'a plus disputé le moindre match depuis 2020. Dès son arrivée au Texas, le meneur avait fait savoir aux responsables de la franchise qu'il ne souhaitait pas évoluer dans une équipe composée majoritairement de jeunes. Désireux de rejoindre une formation plus compétitive, John Wall a été très peu sollicité en raison notamment de son salaire mirobolant, environ 45M€, soit le deuxième plus gros salaire de la NBA derrière Steph Curry. Mais selon le journaliste Marc Stein, une solution pourrait être enfin trouvée. Les deux parties seraient proches d'un buyout. Mais avant de quitter le club, John Wall a pris le soin de prolonger son contrat jusqu'en 2023, afin de toucher pendant un peu plus longtemps son salaire et embêter un peu plus ses dirigeants. Libre dans les prochaines semaines, Wall n'aura aucun mal à trouver une équipe. Miami pourrait être intéressé, tout comme les Lakers, qui pourraient se séparer de Russell Westbrook. Selon Marc Stein, la formation de LeBron James auraient proposé aux Rockets un échange entre Westbrook et Wall, mais Houston exigeait un premier tour de Draft en supplément. L'opération n'a pu voir le jour, mais la possibilité est réelle de voir LeBron James et John Wall sous le même maillot la saison prochaine. Reste à connaître la forme physique de l'Américain, absent des parquets depuis près de deux ans et loin de son meilleur niveau. En mettant la main sur ce joueur, les Lakers tentent un pari ambitieux.