NBA : Un clash entre LeBron James et Westbrook en coulisses ?

L’aventure de Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers ne se passe pas comme il pouvait l’espérer. En effet, le meneur a été en difficulté cette saison, et a régulièrement été la cible des supporters. En interne, cela n’irait pas beaucoup mieux pour le joueur de 33 ans, qui semble être en conflit avec son coéquipier, LeBron James.

Alors qu’ils faisaient initialement partie des favoris pour remporter le titre de champion NBA, les Los Angeles Lakers ont déçu. 11ème de la conférence Ouest, les Angelinos n’ont pas réussi à se qualifier pour les Playoffs, et les supporters tentent de trouver des responsables. Russell Westbrook, qui a réalisé une saison bien en deçà des attentes, est notamment pointé du doigt, et certains demandent son départ. Le meneur pourrait notamment faire partie d’un deal qui verrait Kyrie Irving s’engager avec la franchise californienne.

LeBron James attend le retour de Kyrie Irving

Après une saison compliquée avec les Brooklyn Nets, marquée par l’humiliation subie face aux Boston Celtics lors du premier tour des Playoffs (4-0), Kyrie Irving souhaiterait faire ses valises très prochainement. James Harden est parti cet hiver, tandis que Kevin Durant a demandé son trade, et le meneur ne verrait plus son avenir au sein de la franchise new-yorkaise. Celui-ci pourrait alors retrouver LeBron James aux Los Angeles Lakers, puisque de plus en plus de rumeurs voient le jour. Le Chosen One attendrait impatiemment que cette opération soit bouclée, cependant, Russell Westbrook devrait être inclus dedans, et cela aurait créé des tensions entre les deux coéquipiers.

Des tensions entre James et Westbrook ?

Pendant le match opposant les Los Angeles Lakers aux Phoenix Suns en Summer League ce vendredi, certains observateurs ont pu remarquer que si LeBron James en a profité avec le directeur général de la franchise, Rob Pelinka, le nouvel entraineur, Darvin Ham ou encore son nouveau coéquipier Thomas Bryant, le Chosen One n’a pas discuté avec Russell Westbrook. Pourtant, le meneur était également présent. Des tensions se laissent deviner entre les deux hommes, ce que le journaliste Kyle Goon est en mesure de confirmer.

LeBron et Westbrook ne se sont pas parlé