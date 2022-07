NBA

NBA : Stephen Curry tacle une légende de la NBA !

Après son sacre en Finales NBA avec les Golden State Warriors, Stephen Curry profite de son été. D’ailleurs, avec son frère et son père, il participe actuellement à un tournoi de golf. Et le meneur des Warriors a eu l’occasion de lâcher un tacle monumental à Charles Barkley, qui est aussi de la partie…

Il y a quelques semaines, les Golden State Warriors devenaient champions NBA, pour la septième fois de leur histoire. Vainqueurs des Boston Celtics (4-2) pour ces Finales, les joueurs de la baie de San Francisco ont impressionné toute la Ligue et ont été récompensés de leur saison exceptionnelle. Fort d’un incroyable collectif, Golden State a montré que sa dynastie n’était pas encore terminée. En effet, les dernières saisons étaient plutôt compliquées avec notamment la blessure de Klay Thompson, privé de deux saisons. Mais cette année, le trio emblématique Curry-Thompson-Green a été de nouveau réuni pour aller chercher sa quatrième bague depuis 2015 ! Un beau pied de nez aux nombreux détracteurs qui voyaient déjà les Warriors terminés. Et s’il y en a bien un qui est aux anges après le titre, c’est Stephen Curry. Lui aussi a souvent été très critiqué car en trois titres il n’avait jamais été élu MVP des Finales. Mais tout ça c’est terminé ! Car Chef Curry a été le grand artisan de cette saison exceptionnelle et de cette victoire finale. Et c’est très logiquement qu’il a enfin reçu la grande distinction de meilleur joueur des Finales. Une nouvelle consécration qui le place pour certains observateurs dans le top 10 All-Time des plus grands joueurs. Mais après tout ça, Curry a bien mérité de souffler.

Curry impressionne aussi au golf !

En compagnie de son père et se son frère Seth, Stephen Curry a donc pris la direction du lac Tahoe dans le Nevada. Mais même en vacances, le meneur des Warriors ne peut pas s’arrêter de faire du sport ! Il a ainsi décidé de participer à l’ American Century Celebrity Golf Championship , un tournoi de golf entre célébrités. Et si Curry règne en patron en NBA, c’est la même chose sur un green. Vendredi, il avait réussi l’un des plus beaux coups du tournoi qui n’avait pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Oui, ballon de basket ou club de golf en main, Curry est un extraterrestre.

Barkley K.O.

Mais Stephen Curry n’est pas le seul joueur à participer au tournoi. Une autre tête bien connue en NBA est aussi présente : Charles Barkley. Et il semblerait que l’ancien joueur des Phoenix Suns ne soit pas aussi à l’aise que Curry au golf. Et ce dernier s’est fait un plaisir de lui envoyer un énorme tacle en conférence de presse. Quand un journaliste lui a demandé s’il pensait que Barkley pouvait encore terminer dans le Top 70 du tournoi (lui le pense), Curry n’a pas mâché ses mots : « Non… Bordel, non. Enregistrez bien, envoyez-lui l’extrait. Impossible qu’il y arrive. J’ai autant confiance en lui qu’il avait confiance en les Warriors et en les chances d’une équipe de shooteurs de remporter un titre. C’est la confiance que j’ai en lui pour le Top 70 » .

