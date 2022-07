NBA

NBA : Cette folle révélation sur le trade de Kevin Durant

Publié le 6 juillet 2022 à 23h35 par Ewen Robin

Alors que les Nets tentent de prolonger Kyrie Irving, Kevin Durant a annoncé vouloir quitter la franchise. Récemment, un retour chez les Warriors était d’actualité. Cependant, la donne pourrait avoir changé. En effet, un ancien coéquipier de Kevin Durant a fait une forte déclaration dans les médias, annonçant que l’ailier ne comptait pas quitter son équipe…

Kevin Durant fait trembler New-York ! En effet, le Slim Reaper a choqué tout le monde en demandant son transfert des Nets, il y a quelques jours. Le meilleur atout des noirs et blanc pourrait donc se retrouver sur le marché, après 3 saisons passées chez eux. Une opportunité presque unique pour les autres franchises de NBA qui pourraient le récupérer. Si la direction de Brooklyn prend son temps afin de trouver une contrepartie avantageuse, elle envisagerait de céder le joueur dans le cadre d’un trade de grande envergure.

Un retour chez les Warriors ?

Après un départ mouvementé en 2019, Kevin Durant est annoncé du côté des Warriors. Récemment, The Athletic révélait que le double champion NBA (2017 et 2018) avait discuté avec les stars de l'équipe (Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green) pour étudier la faisabilité d’un potentiel retour à San Francisco. Néanmoins, si la plupart des observateurs semblent s’accorder sur le fait que KD quittera les Nets, certains restent encore sceptiques, et justifieraient cette prise de position.

Durant tente un coup de bluff

Dernièrement Kendrick Perkins, ancien pivot qui a notamment joué avec Kevin Durant pour le Thunder, a donné son avis sur ESPN , expliquant que le Slim Reaper mettait la pression sur ses dirigeants afin de faire prolonger Kyrie Irving : « Pourquoi KD voudrait-il partir ? Pourquoi Kyrie Irving irait-il voir si une équipe accepterait de monter un sign-and-trade pour lui, et tout d’un coup, il choisirait de respecter son contrat ? Et ensuite, tout d’un coup, quand Irving accepte son contrat, Kevin Durant sort en public et dit « Je veux être échangé ». J’en suis arrivé à la conclusion que je ne crois pas Kevin Durant. Je ne crois pas du tout qu’il veuille réellement s’en aller. Ça n’a aucun sens pour moi qu’il veuille être échangé à ce stade. Je ne pense pas qu’il y croit lui-même. Je pense que Kevin Durant fait cela pour faire peur aux dirigeants des Nets, et afin d’aider Kyrie Irving à obtenir une signature à long terme avec les Brooklyn Nets. »

