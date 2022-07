NBA : Durant, Irving… Le craquage de Damian Lillard sur les réseaux sociaux

NBA

Kevin Durant et Kyrie Irving semblent décidés à quitter les Nets. Arrivés au club en 2019, les deux hommes pourraient découvrir de nouveaux horizons dès cet été. Alors que de nombreuses équipes s’intéressent à leur situation, Damian Lillard, star des Portland Trail Blazers, est venu lourdement les tacler…

Auteurs de 3 saisons avec les Nets, Kevin Durant et Kyrie Irving pourraient plier bagage d’ici quelques jours. Ainsi, l’ailier a récemment demandé son transfert à ses dirigeants, tandis qu’ Uncle Drew n’arrive pas à trouver d’accord avec les Nets et aurait été approché par les Los Angeles Lakers ces derniers jours. En cas de départ, les deux hommes pourraient donc changer d’équipe pour la quatrième fois en l’espace de six et cinq saisons, respectivement. Une situation que certains déplorent.

Récemment, Damian Lillard signait un nouveau contrat au sein de la franchise de Portland, obtenant une somme qui a fait réagir le monde entier. En effet, le meneur All-Star a accepté une prolongation de contrat de deux ans et est désormais engagé avec la franchise jusqu'en 2027. Le montant du deal atteint une somme astronomique, puisque le Damian Lillard touchera jusqu’à 120 millions de dollars. Fortement attendue dans l'Ouest des USA, cette prolongation témoigne de la volonté de Lillard de remporter des titres avec la franchise de l’Oregon, et éventuellement d’y disputer le restant de sa carrière. À bientôt 32 ans, le sextuple All-Star tentera de remporter le prochain titre de NBA avec sa précieuse équipe. De plus, ce juteux contrat fait de Lillard l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire en termes de gains cumulés. En effet, le meneur aura amassé la somme de 449.9 millions de dollars tout au long de sa carrière. Ainsi, seuls Kevin Durant (498.7) et Stephen Curry (470.1) auront gagné davantage tout au long de leur parcours.

Lillard’s new deal will give him a total of five years and nearly $270 million on his current NBA contract. He now becomes one of the top earners – estimated $451M in salaries – in NBA history. https://t.co/cjLutaveZu