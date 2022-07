NBA

Curry, Durant, LeBron James... Les salaires les plus fous en NBA

Publié le 9 juillet 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Malgré une saison en demi-teinte, Damian Lillard a signé une prolongation record avec les Portland Trail Blazers. Le meneur de jeu de 31 ans a étendu son contrat jusqu’en 2027 avec sa franchise de toujours avec une très grosse revalorisation salariale à la clé. Grâce à cela, Damian Lillard devrait devenir le joueur le mieux payé de la NBA, devant Stephen Curry, Kevin Durant ou encore LeBron James.

C’est une prolongation record que Damian Lillard vient de signer avec les Portland Trail Blazers. Alors qu’il était en fin de contrat en 2025, le meneur de jeu de 31 ans se retrouve désormais lié à sa franchise de toujours jusqu’en 2027. Et les Portland Trail Blazers n’ont pas lésiné sur les moyens pour le prolonger sur le long terme. L’équipe de l’Oregon a offert un total de 122M$ à Dame pour qu’il allonge son engagement, soit presque 120M€ en deux ans. Au cours des cinq prochaines années, Damian Lillard amassera ainsi un joli pactole de 270M$ (environ 265M€), soit plus que Nikola Jokic qui aurait signé une prolongation à 264M$ (259M€) d’après The Athletic . Damian Lillard disposerait ainsi du plus gros contrat de l’histoire de la NBA.

Lillard’s new deal is expected to be a maximum two years and $120 million, sources said. https://t.co/1QyoJKvdNa — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2022

Lillard devant Curry en 2026

Grâce à sa prolongation, le meneur de jeu de 31 ans touchera 58,5M$ (environ 57M€) lors de l’exercice 2025-2026. Et son salaire grimpera jusqu’à 63,3M$ (un peu plus de 62M€) en 2026-2027. Damian Lillard devancera donc très nettement le émoluments de Stephen Curry, actuel joueur le mieux payé de la NBA. La star des Golden State Warriors touchera déjà 48M$ (environ 47M€) de salaire la saison prochaine mais va en plus percevoir 165M€ (environ 161M€) supplémentaires pour les trois exercices d’après, avec un salaire qui atteindra la barre des 59,6M$ (58,5M€) en 2025-2026. Au classement des joueurs les mieux payés de la NBA, Stephen Curry est actuellement suivi par Russell Westbrook, qui percevra 47M$ (46M€) en 2022-2023 pour sa dernière année de contrat avec les Los Angeles Lakers, puis par LeBron James et ses 44,4M$ (43,5M€).

Durant va amasser un joli pactole, Antetokounmpo aussi

À la quatrième place, on peut retrouver Kevin Durant. Le joueur vedette des Brooklyn Nets va voir son salaire grimper de 10M$ au cours des quatre prochaines saisons. KD touchera 44,1M$ (43,2M€) lors de l’exercice à venir mais devrait percevoir jusqu’à 54,7M$ (53,7M€) en 2025-2026. Paul George et Kawhi Leonard suivent ensuite à la sixième et septième place talonnés par Giannis Antetokounmpo. La star des Milwaukee Bucks atteindra la barre des 50M$ en 2025-2026 avec un salaire qui grimpera jusqu’à 51,9M$ (50,9M€). La huitième position est actuellement occupée par Damian Lillard, qui verra son nom être nettement plus haut dans ce classement au cours des années à venir au vu du montant de son énorme prolongation avec les Portland Trail Blazers. Enfin, John Wall et Klay Thompson viennent compléter le top 10.

Two-time NBA MVP Nikola Jokic has agreed to a five-year, $264 million supermax contract extension with the Denver Nuggets, the richest deal in NBA history, sources tell @TheAthletic @Stadium. Fifth season (2027-28) will be a player option at $60M. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Butler, Jokic et Embiid vont entrer dans le top 10 prochainement, peut-être Gobert également

Toutefois, le classement des joueurs les mieux payés de la NBA devrait connaître quelques chamboulements à l’avenir. En effet, Rudy Gobert pointe actuellement à la onzième place avec son salaire de 38,1M$ (37,4M€) pour la saison à venir. Mais le Français pourrait grappiller quelques places et espérer prétendre au top 10 puisque ses émoluments monteront jusqu’à 46,6M$ (45,7M€) en 2025-2026 suite à sa prolongation très onéreuse avec le Utah Jazz en 2020. Nikola Jokic va lui aussi voir son nom grimper en flèche au classement après avoir étendu son engagement avec les Denver Nuggets. Au cours des prochaines années, le double MVP amassera un total compris entre 264 et 270M$ (entre 259 et 265M€). Le Serbe devrait donc rapidement intégrer le top 10 dans les prochaines années. Jimmy Butler devrait lui aussi avoir une place puisqu’il arrivera à 52,4M$ (51,4M€) en 2025-2026, lui qui pointe actuellement à en quatorzième position. Enfin, Joel Embiid va faire une remontée spectaculaire au classement prochainement. Actuel 26e joueur le mieux payé en NBA avec ses 33,6M$ (32,9M€), le Camerounais va voir ses émoluments atteindre la barre des 50,7M$ (49,7M€) en 2025-2026, ce qui pourrait lui permettre d’intégrer le top 10.

Le top 10 des joueurs les mieux payés en NBA en 2022

1- Stephen Curry : 48M$ (59,6M$ en 2025-2026)

2- Russell Westbrook : 47M$

3- LeBron James : 44,4M$

4- Kevin Durant : 44,1M$ (54,7M$ en 2025-2026)

5- Paul George : 42,4M$ (48,7M$ en 2024-2025)

6- Kawhi Leonard : 42,4M$ (48,7M$ en 2024-2025)

7- Giannis Antetokounmpo : 42,4M$ (51,9M$ en 2025-2026)

8- Damian Lillard : 42,4M$ (63, 3M$ en 2026-2027)

9- John Wall : 40,6M$

10- Klay Thompson : 40,6M$ (43,2M$ en 2023-2024)