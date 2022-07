NBA

NBA : Embiid arrive en équipe de France, un message fort tombe

Publié le 13 juillet 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Superstar de la NBA, Joel Embiid, pivot des Sixers de Philadelphie, va désormais pouvoir défendre les couleurs de l’équipe de France. Camerounais de naissance, il vient d’obtenir la nationalité française ce qui va pouvoir lui permettre de jouer aux côtés de Rudy Gobert, Evan Fournier et compagnie. Au sein des Bleus, on a d’ailleurs tenu à adresser un message fort sur cette arrivée d’Embiid.

Vice-championnat olympique à Tokyo, l’équipe de France de basket va pouvoir compter sur une arme supplémentaire en vue des JO 2024 à Paris. Et pas n’importe quel renfort pour les Bleus. En effet, désormais, Vincent Collet, sélectionneur tricolore, va pouvoir faire appel à Joel Embiid. C’était dans les tuyaux depuis de nombreux mois maintenant, c’est désormais officiel, le pivot des Sixers de Philadelphie vient d’obtenir la nationalité, lui le Camerounais de naissance. Désormais, la star de la NBA va pouvoir jouer avec l’équipe de France de basket en compétition internationale. Un renfort de poids qui va forcément boucher un peu plus l’horizon de certains dans la raquette. Derrière Rudy Gobert et Joel Embiid, les places seront chères. Alors que Moustapha Fall, pivot de l’Olympiakos, pourrait donc en faire les frais, il a tenu à envoyer un message fort à son futur coéquipier en sélection nationale.

NBA : LeBron James s'attaque au gouvernement américain https://t.co/Juti7mJNQC pic.twitter.com/ZRToy3lwBe — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

« S’il est là, c’est sûr qu’il faut le prendre »

Dans un entretien accordé à RMC , Moustapha Fall a tenu à bien accueillir Joel Embiid en équipe de France, ne voyant pas sa naturalisation comme un problème. Un beau message de la part du joueur des Bleus : « Je ne suis pas un gars qui se projette donc je ne me prends pas du tout la tête avec ça. S’il est là, c’est sûr qu’il faut le prendre. C’est un joueur qui peut être MVP en NBA tous les jours, a estimé celui qui a décroché la médaille d’argent aux JO de Tokyo avec les Bleus. Le voir jouer avec Rudy Gobert, ça peut être quelque chose, surtout que Vincent Collet aime jouer grand, il peut jouer avec deux postes 5 en même temps. Embiid est capable de shooter aussi, donc même les postes 4 vont être impactés ».

« C’est la loi du sport… »

Et concernant la concurrence avec Joel Embiid dans la raquette de l’équipe de France, Fall a lâché : « C’est sûr que je suis concerné. Au niveau de l’éthique, ça peut poser problème, parce qu’on ne fait jamais ça. Mais, de l’autre côté, les règles sont les règles, donc on joue selon les règles. S’il est là, il faudra faire avec. C’est la loi du sport: s’il y a meilleur que toi, il joue, c’est simple ».

« C'est triste pour le continent africain »