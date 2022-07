Basket - NBA

NBA : Fournier bientôt avec Embiid ?

Publié le 13 juillet 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Star de la NBA, Joel Embiid a obtenu la nationalité française selon un décret publié au journal officiel le 4 juillet dernier. Natif de Yaoundé, le pivot de Philadelphie pourrait être sélectionné en équipe de France. Un renfort de taille pour les Bleus à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Il pourrait y retrouver Evan Fournier, qui avait émis certaines réserves.

Agé de 28 ans, Joel Embiid est l'une des vedettes de la NBA. Le pivot tourne à des moyennes de 26 points et 11 rebonds par match sous le maillot de Philadelphie. Ses qualités pourraient bientôt profiter à l'équipe de France. Depuis 2016, Embiid lance des appels du pied aux Bleus . Mais questionné récemment sur sa naturalisation, le natif de Yaoundé avait préféré mettre l'accent sur sa blessure au doigt et sur sa saison en NBA. « J’ai beaucoup d’amis et de famille en France. En ce qui concerne cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse. Mais comme je l’ai dit, là, c’est sûr que je vais devoir subir une opération sur mon doigt, donc cet été, je veux avant tout être en bonne santé, et puis on verra ce qui arrivera ensuite » avait-il confié.

Joel Embiid a officiellement été naturalisé français, d’après le journal officiel de la république française.Il pourrait être appelé pour la Coupe du Monde 2023 et les Jeux olympiques 2024 si l’équipe de France le décide. — Benjamin Moubeche (@BenjaminMoubech) July 13, 2022

Embiid a obtenu la nationalité française

Comme annoncé par RMC Sport, Joel Embiid avait entamé des démarches administratives pour obtenir la national française. Le joueur l'a finalement obtenu selon un décret publié au journal officiel le 4 juillet. Une procédure qui avait été engagée à l'initiative de la fédération française de basket selon l'entourage du pivot contacté par L'Equipe . Agé de 28 ans, Embiid pourrait donc être sélectionné par Vincent Collet. Un renfort de taille à deux ans des Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais ces dernières semaines, certains joueurs ont pris la parole afin d'évoquer leur agacement.

« En termes de valeurs, ce serait beaucoup plus fort qu’il représente le Cameroun que la France »

Le plus virulent est Evan Fournier. Le joueur des New-York Knicks avait livré le fond de sa pensée il y a quelques semaines, lorsque les premières rumeurs commençaient à apparaitre. : « Il faut arrêter de dire n’importe quoi. Ce n’est pas contre Joel que je dis ça, c’est un très bon joueur. Bien sûr qu’il nous ferait du bien en équipe de France. Mais ce n’est pas le débat. T’es pas français, t’es pas là, c’est tout. S’il jouait pour le Cameroun, ce serait magnifique pour son pays. En termes de valeurs, ce serait beaucoup plus fort qu’il représente le Cameroun que la France. Je pense qu’il fait un mauvais calcul ». Quelques jours plus tard, le joueur en remettait une couche sur le plateau de beIN SPORTS : « Quand la question se posera réellement, c’est à ce moment qu’on fera un tour de table et qu’on en discutera ».

Diaw avait ouvert la porte de l'équipe de France à Embiid