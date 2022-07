Basket - NBA

NBA : Et les 10 maillots les plus vendus en France sont...

Publié le 12 juillet 2022 à 12h35 par Dan Marciano

La France est devenue l'un des terrains de chasse de la NBA. La ligue nord-américaine connaît un succès grandissant dans l'hexagone comme l'illustre la vente des maillots. Ce lundi, la NBA a dévoilé le classement des équipes et des joueurs, qui vendent le plus de maillots en France. Aucun tricolore ne figure dans le Top 10.

Entre la France et la NBA, c'est une longue histoire qui ne cesse de se renforcer ces dernières années. Depuis Tariq Abdul-Wahad, premier tricolore à avoir évolué au sein de la puissante ligue nord-américaine en 1997, de nombreux joueurs français ont fait le voyage pour tenter le rêve américain. Certains se sont cassés les dents, d'autres ont réussi à s'imposer. On peut citer les noms de Tony Parker, de Boris Diaw, mais aussi aujourd'hui de Rudy Gobert. La présence de ces joueurs illustrent la bonne santé du basket français et a forcément joué un rôle dans la popularité de ce sport dans l'hexagone. « La France est un grand marché pour le basket. Il y a une longue tradition ici, et une excellente fédération, qui forme un nombre impressionnant de joueurs NBA, année après année. Et Paris est très attirant pour les fans, pas seulement ceux d’Amérique, mais de toute l’Europe » avait déclaré Adam Silver, patron de la NBA en janvier 2020. Consciente de la place du basket en France et de l'opportunité, la NBA n'a pas hésité à explorer ce marché et à tester la popularité de la ligue lors d'un match de saison régulière. En janvier 2020, les joueurs des Milwaukee Bucks et des Charlotte Hornets avaient réussi à remplir l'AccorHotel Arena de Paris. Un véritable succès pour la NBA, qui reviendra dans la capitale en janvier 2023.

Le TOP 🔟 des ventes de maillot en 🇫🇷 pic.twitter.com/qaalo4sTE7 — NBA France (@NBAFRANCE) July 11, 2022

Stephen Curry, joueur qui vend le plus de maillots en France

Alors qu'elle ne cesse de se développer en France, la NBA a communiqué le classement des équipes et des joueurs, qui vendaient le plus de maillots en France. Champion NBA 2022 avec les Golden State Warriors, Stephen Curry occupe la première place. Il est suivi de près par Ja Morant, jeune talent des Memphis Grizzlies. Drafté en deuxième position de la draft 2019, le joueur de 22 ans se situe devant un autre vétéran, Jimmy Butler. L'arrière des Miami Heats complète le podium. Star de la NBA, LeBron James occupe seulement la cinquième place, devant Luka Doncic, mais derrière Giannis Antetokounmpo, premier européen. Tyler Herro, Paul George et Kawhi Leonard occupent respectivement la 7,8 et 9ème place. La dixième place est occupée par Joel Embiid, pressenti pour rejoindre l'équipe de France.

Les Los Angeles Lakers, équipe qui vend le plus de maillots en France

LeBron James n'est pas sur le podium, mais son équipe est celle qui vend le plus de maillots en France, devant les Chicago Bulls, très populaire à la fin des années 1990 grâce notamment à Michael Jordan. Champion NBA en 2022, les Golden State Warriors occupent la dernière place du podium. Finalistes cette saison, les Bolton Celtics occupe la quatrième place, juste devant le Heat de Miami. Les Brooklyn Nets, les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors, les Memphis Grizzlies et les New-York Knicks complètent le Top 10. Les chiffres n'ont pas été dévoilées par la ligue nord-américaine.

Pas de Français dans le top 10