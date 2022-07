Basket - NBA

NBA : LeBron James se fait recadrer par un ancien coéquipier

Publié le 12 juillet 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Considéré comme une légende de la NBA, LeBron James ne s'est pas fait que des amis au cours de sa carrière. L'actuel joueur des Los Angeles Lakers s'est fait tacler par l'un de ses anciens coéquipiers à Miami. Questionné sur le natif d'Akron, Ray Allen n'a pas hésité à lister ses défauts.

Dans le monde de la NBA, LeBron James est considéré comme une icône. Champion NBA à quatre reprises, que ce soit avec les Los Angeles Lakers, les Cleveland Cavaliers ou le Miami Heat, le natif d'Akron dans l'Ohio aura marqué la dernière décennie grâce à ses prestations sur les parquets. Performant sur les terrains de basket, il est aussi un homme engagé. Ces derniers mois, James n'a pas hésité à prendre la parole sur des sujets sensibles aux Etats-Unis comme les violences policières après le décès de George Floyd. Engagé, le MVP des années 2012, 2013, 2016 et 2020 ne fait pas toujours l'unanimité que ce soit auprès de certains politiques, ou de certains joueurs de NBA.

Le tacle de Ray Allen

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, comme l'illustre son long palmarès, LeBron James présente également quelques lacunes, notamment en ce qui concerne les lancer francs. Des lacunes mises en lumière par l'un de ses anciens coéquipiers à Miami, Ray Allen. Lors d'une discussion avec des jeunes basketteurs, l'auteur du fameux tir mythique lors des Finales 2013 s'est exprimé sur LeBron James.

« LeBron n’est même pas le plus grand dans ces catégories »

Ray Allen n'a pas hésité à tacler LeBron James, considérant qu'il était loin d'être l'égal de Michael Jordan. « Est-ce qu’il est un grand tireur de lancer franc ? Est-ce qu’il est un grand passeur ? Un grand dribbleur ? Non. Donc tu me dis que LeBron James est le GOAT, mais il n’est même pas le plus grand dans ces catégories. Tu sais qui est le GOAT ? MJ » a confié l'ancien joueur du Miami Heat dans des propos rapportés par Parlons Basket ce mardi.

Ray Allen on LeBron’s GOAT case pic.twitter.com/049LCvHVWY — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) July 11, 2022

« Les GOATS ne dansent pas »