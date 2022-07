NBA

Kevin Durant répond sèchement à ses détracteurs et s’autoprocl

Publié le 22 juillet à 18h35 par Quentin Guiton

Kevin Durant agite l’actualité en NBA ces derniers temps. Après avoir demandé son trade des Brooklyn Nets, KD a subi beaucoup de critiques, notamment celles de Charles Barkley, qui assurait que Durant n’avait pas l’âme d’un leader et qu’il avait besoin de se faire porter par de meilleurs joueurs. KD vient de lui répondre, et de manière assez autoritaire…

Depuis quelques semaines, la NBA est secouée par l’actualité autour de l’avenir de Kevin Durant. En effet, après un nouvel échec retentissant en playoffs avec les Brooklyn Nets, KD en a eu marre et a tout simplement exigé son trade de la franchise ! Une information qui a choqué toute la Ligue. Dès lors, les General Managers de toutes les franchises de la NBA ont étudié la possibilité ou non d’attirer l’ancien MVP dans leurs rangs. Mais KD n’est pas n’importe qui et veut rejoindre une franchise capable de gagner le titre. Ainsi, ce dernier a très rapidement dégagé deux destinations préférentielles : les Phoenix Suns et le Miami Heat. Seulement, le trade de Durant n’avance pas. Il faut dire que le joueur a encore un long contrat avec les Nets. C’est donc la franchise de New-York qui aura le dernier mot, et ses exigences sont élevées. Le package doit contenir au minimum un jeune joueur All-Star, ce qui complique énormément les chances des Suns et du Heat. Phoenix n’a plus de jeune All-Star disponible à échanger après avoir re-signé Deandre Ayton (qui ne peut désormais plus être intégré dans un trade avant janvier 2023), et Miami ne propose pour l’instant aucun All-Star dans son offre. La perspective de voir KD rester du côté de Brooklyn commence donc à prendre de l’épaisseur…

NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde https://t.co/SGU5IBnoNz pic.twitter.com/TGgDZU07MM — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Les critiques s’abattent sur KD

Mais depuis l’annonce de sa demande de trade, KD subit un déferlement de critiques. En effet, beaucoup dénoncent la nature opportuniste du numéro 7 de Brooklyn. Partir et abandonner sa franchise pour rejoindre une meilleure équipe et maximiser ses chances de gagner le titre. Et le choix de ses deux destinations privilégiées n’a pas calmé les critiques, Phoenix et Miami ayant tous deux terminés premiers de leur conférence la saison dernière. Il faut dire que son passé ne joue pas en sa faveur. En effet, l’image de KD avait pris un énorme coup quand il décidait de quitter sa franchise OKC pour rejoindre les Golden State Warriors, qui était alors la meilleure équipe de la Ligue. Problème, Durant avait quitté le Thunder juste après sa finale de conférence perdue…face aux Warriors ! Il avait alors remporté deux titres de champion NBA aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson. Puis après une défaite en Finale NBA avec Golden State contre Toronto, il décide de quitter le navire pour rejoindre les Nets avec Kyrie Irving. L’objectif : gagner le titre, comme d’habitude. La suite est désormais connue : Durant n’a pas soulevé de titre avec les Nets et vient de demander son trade.

Durant le « dieu »

Charles Barkley notamment avait détruit KD en affirmant qu’il n’avait pas l’âme d’un leader et qu’il avait toujours eu besoin de se reposer sur de meilleurs joueurs pour gagner des titres. Durant, qui n’avait jamais réagi publiquement à ces critiques, a tenu enfin à répondre dans son podcast « The ETC’s » . Et le joueur des Nets a été très clair, en rappelant bien qui il était, et son palmarès. Il rappelle aussi qu’avant d’arriver aux Warriors, il était déjà quelqu’un : « Passager ou chauffeur du bus… Qu’est-ce que ça veut dire ? Ce sont des critères de merde qu’il a créés. Il a parlé comme si je n’avais rien fait de ma carrière avant d’arriver à Golden State. J’avais mes chaussures, un titre de MVP… Les gens sont juste jaloux du dieu. Ils pensent que je n’aurais jamais le respect des légendes, mais lesquelles ? Dès que je croise une légende je ne reçois rien d’autre que de l’amour » .

