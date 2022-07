NBA

NBA : Jordan, Kobe, LeBron... Les plus gros trades avortés de l’histoire

Publié le 18 juillet 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Il y a quelques jours déjà, Kevin Durant aurait réclamé son trade. Toutefois, les Brooklyn Nets demanderaient de grosses contreparties de la part des autres franchises pour accepter de libérer la star de 33 ans. Si aucune ne parvient à satisfaire les exigences de l’équipe de New-York, Kevin Durant pourrait être contraint de rester et de voir son trade être avorté. KD pourrait ainsi connaître le même sort que d’autres légendes de la NBA avant lui.

En 2019, les Brooklyn Nets avaient frappé un énorme coup sur le marché en s’attachant les services de Kevin Durant et de Kyrie Irving, deux des meilleurs joueurs actuels, la même année. La franchise de New-York avait pour objectif de construire la meilleure équipe possible pour aller décrocher son premier titre NBA de son histoire. Cependant, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. En trois saisons, les Brooklyn Nets n’ont jamais été véritablement loin dans les playoffs. Le meilleur résultat que l’équipe de Steve Nash a obtenu une demi-finale de conférence, en 2020-2021. Et cet été, les Brooklyn Nets pourraient connaître des départs très importants. Comme révélé par The Athletic il y a quelques jours, Kevin Durant aurait réclamé son trade cet été. Cependant, la franchise qui veut le récupérer va devoir déployer les grands moyens au vu des énormes contreparties que les Nets réclameraient. D’ailleurs, si aucune équipe ne parvient à convaincre celle de New-York, Kevin Durant pourrait bien se faire une raison et rester quelques mois de plus à Brooklyn. Si tel est le cas, la star de 33 ans pourrait voir son trade être avorté et ainsi connaître le même sort que d’autres légendes de la NBA avant lui.

NBA : Durant réclame son trade, il est totalement bloqué https://t.co/eDslURnDUB pic.twitter.com/zJRBxvZedY — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Michael Jordan a failli atterrir chez les Rockets

Car en effet, de grands noms auraient pu connaître une carrière bien différente, à commencer par Michael Jordan. Drafté en troisième position en 1984 par les Chicago Bulls, le mythique arrière aurait pu ne jamais écrire l’histoire dans l’Illinois. Pour cela, il faut remonter à l’année où MJ est arrivé en NBA. À l’époque, la lottery n’avait pas le même fonctionnement que l’on connaît aujourd’hui. Les deux pires équipes de chacune des conférences, les Houston Rockets et les Portland Trail Blazers en 1984, se départageaient à pile ou face pour savoir qui choisirait en premier. Victorieuse de ce lancer de pièce, la franchise du Texas avait choisi Hakeem Olajuwon. Les Portland Trail Blazers, qui comptaient déjà Clyde Drexler chez eux, ont jeté leur dévolu sur Sam Bowie, laissant ainsi Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Toutefois, si l’équipe de l’Oregon avait obtenu le premier tirage, elle aurait choisi à coup sûr Hakeem Olajuwon. De ce fait, les Houston Rockets se seraient jeté sur Michael Jordan, laissant ainsi les Chicago Bulls trancher entre Sam Perkins, Charles Barkley ou encore Alvin Robertson. Mais MJ aurait également pu atterrir ailleurs si les Bulls n’avaient pas gagné un match de plus qu’Indiana la saison précédente. La franchise se serait retrouvée au tirage au sort, et en cas de premier pick, Rod Thorn (le manager général de l’époque) a révélé dans The Last Dance que Michael Jordan n’aurait pas été choisi : « Olajuwon aurait été pris en premier par n’importe qui, y compris moi. » L’histoire aurait donc pu être très différente.

Kobe Bryant chez les Bulls et LeBron James chez les Sixers ?

Kobe Bryant lui aussi aurait pu connaître un destin bien différent. Drafté en 1996 par les Charlotte Hornets, celui que l’on surnommera Black Mamba par la suite a été tradé chez les Los Angeles Lakers dans la foulée. Là-bas, KB24 a raflé cinq titres NBA, été élu deux fois MVP des Finals en 2009 et 2010 et MVP de la saison régulière à une reprise en 2008. Toutefois, l’aventure aurait pu être plus courte pour Kobe Bryant chez les Los Angeles Lakers. Aux côtés de Shaquille O’Neal, les choses ne se sont pas forcément bien déroulées. Après deux échecs, notamment lors des Finals en 2004 face aux Detroit Pistons, un départ semblait inévitable pour l’un des deux joueurs. À ce moment là, Kobe Bryant aurait reçu une offre provenant des Chicago Bulls. L’arrière, lui, voulait vraiment quitter Los Angeles. Mais finalement, l’affaire n’a pas eu lieu, Kobe Bryant est resté chez les Los Angeles Lakers, et Shaquille O’Neal s’est envolé du côté du Miami Heat. Plus récemment, LeBron James aurait pu rejoindre les Philadelphia 76ers il y a quelques années. Après deux échecs face aux Golden State Warriors lors des NBA Finals en 2017 et 2018, le King souhaitait changer d’air. Plusieurs franchises se sont mises à postuler pour s’offrir les services de l’un des meilleurs joueurs de la ligue du moment, dont les Philadelphia 76ers. Là-bas, LeBron James aurait pu faire équipe avec Joel Embiid. Mais finalement, LBJ a préféré rejoindre les Los Angeles Lakers seulement un an avant le décès tragique de Kobe Bryant. D'ailleurs, en 2020, LeBron James a dédié la victoire en playoffs face au Miami Heat au légendaire arrière des Lakers.

Un duo Tony Parker - Jason Kidd chez les Spurs, Curry loin des Warriors ?