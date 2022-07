NBA

NBA : Pression sur l'avenir de Kevin Durant et Kyrie Irving

Publié le 18 juillet 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Recrutés par les Brooklyn Nets en 2019 afin de les aider à décrocher leur premier titre NBA de leur histoire, Kevin Durant et Kyrie Irving pourraient bien plier bagages cet été. Pour le moment, les deux joueurs ne savent pas où ils évolueront la saison prochaine. Et ils seraient attendus par les agents libres, qui veulent d’abord savoir dans quelle franchise ils joueront avant de prendre leur décision.

Depuis quelques temps maintenant, les Brooklyn Nets se sont fixés comme objectif d’aller décrocher leur premier titre NBA de leur histoire. Dans cette optique, la franchise de New-York s’est donnée les moyens d’y parvenir ces trois dernières années en recrutant Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Toutefois, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu puisque les Brooklyn Nets n’ont pas su faire mieux qu’une demi-finale de conférence en 2021, battus par les Milwaukee Bucks. Par la suite, l’équipe coachée par Steve Nash a perdu James Harden, qui s’est envolé du côté des Philadelphia 76ers en échange de Ben Simmons. Et les départs pourraient bien ne pas s’arrêter là. En effet, The Athletic a révélé il y a quelques jours déjà que Kevin Durant réclamait son trade. La star de 33 ans voudrait changer d’air après trois ans passés à Brooklyn. Et il pourrait bien être suivi par Kyrie Irving, également annoncé sur le départ ces dernières semaines. Pour le moment, personne ne sait où les deux joueurs évolueront la saison prochaine. La Free Agency, elle, joue la montre en attendant qu’une décision soit prise.

NBA : Kevin Durant veut quitter les Nets, une énorme condition est posée https://t.co/DO8J3hMXYw pic.twitter.com/YqlEJN4RYX — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Les agents libres attendent d’être fixés sur l’avenir de Kevin Durant et de Kyrie Irving

« Pour l’instant [Kevin Durant et Kyrie Irving] bloquent les choses. Quand on saura ce que ces gars font, les choses se mettront en place pour le reste d’entre nous » a confié Langston Galloway dans un entretien accordé à The Advocate . L’ancien joueur des Brooklyn Nets ou encore des Milwaukee Bucks aujourd’hui agent libre après la fin de son contrat avec les College Park Skyhawks - qui évolue en NBA Gatorade League - serait donc particulièrement attentif à l’avenir de Kevin Durant et de Kyrie Irving, au même titre que les autres joueurs sans franchise. Les deux stars des Nets, elles, ne manqueraient pas de prétendants.

Les Nets ne sont pas convaincus par les autres franchises pour Durant

À 33 ans, Kevin Durant est toujours l’un des meilleurs joueurs en NBA. Plusieurs franchises comme le Miami Heat ou encore les Phoenix Suns seraient intéressées par l’idée de s’attacher ses services cet été. Mais les Brooklyn Nets réclameraient de grosses contreparties pour accepter un échange et libérer Kevin Durant. Et les prétendants de KD peineraient à se montrer convaincants. Le Miami Heat envisagerait un échange comprenant Tyler Herro, Duncan Robinson et des picks de draft. Mais les Brooklyn Nets ne seraient pas vraiment intéressés par Tyler Herro à en croire NBC Sports . Les Phoenix Suns, eux, seraient presque hors-course suite à la prolongation colossale de Deandre Ayton. Rien n’est donc encore joué pour Kevin Durant, qui pourrait également être conservé par les Brooklyn Nets cet été.

Les Lakers se démarquent pour Irving