NBA : Après Kevin Durant, une franchise va passer à l’action pour Kyrie Irving

Publié le 15 juillet 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Cet été, les Brooklyn Nets pourraient bien être décimés. Après le départ de James Harden en milieu de saison, la franchise pourrait voir Kevin Durant et Kyrie Irving également plier bagages cet été. D’ailleurs, les deux joueurs seraient suivis par le Miami Heat. Et l’équipe de Jimmy Butler envisagerait déjà une opération pour attirer Kyrie Irving.

En 2019, les Brooklyn Nets s’étaient construits une véritable armada pour aller chercher son premier titre NBA de son histoire. Cette année là, la franchise de New-York s’était attachée les services de Kevin Durant et de Kyrie Irving, deux des meilleurs joueurs de la ligue à leur poste. L’object était clair, et les Brooklyn Nets ne s’étaient pas arrêtés là pour y parvenir. En 2021, l’équipe entraînée par Steve Nash avait recruté James Harden, devenu indésirable du côté des Houston Rockets. Mais malgré cet énorme recrutement, les Brooklyn Nets ne sont jamais parvenus ne serait-ce qu’en finale de conférence. Et les choses ne devraient pas s’arranger pour la franchise. En février dernier, James Harden a fait ses valises pour rejoindre les Philadelphia 76ers en échange de Ben Simmons. Et les deux autres stars des Brooklyn Nets pourraient bien lui emboîter le pas. En effet, Kevin Durant aurait réclamé son trade et disposerait d’un grand nombre de prétendants dont le Miami Heat. Mais face à l’énorme coût de cette opération, la franchise pourrait décider de se rabattre sur Kyrie Irving.

NBA : Kyrie Irving est déjà à Los Angeles https://t.co/GgAhez8Xfu pic.twitter.com/9DYezbyE5Q — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Le Miami Heat pense à Kyrie Irving...

En effet, le meneur de jeu de 30 ans pourrait lui aussi suivre James Harden et Kevin Durant et plier bagages cet été. Le Miami Heat suivrait donc sa situation de près, l’équipe n’étant pas effrayée de relancer des joueurs avec une réputation ternie comme ce fut le cas avec Jimmy Butler après son départ tumultueux des Philadelphia 76ers. D’ailleurs, le Miami Heat préparerait une opération pour s’attacher les services de Kyrie Irving cet été. À en croire le journaliste d’ ESPN Frank Isola, l’ancienne franchise de LeBron James n’écarterait pas un swap avec Kyle Lowry pour renforcer son effectif.

... mais privilégie la piste Kevin Durant pour l’instant

Toutefois, Kyrie Irving n’est pas vraiment la piste prioritaire du côté du Miami Heat. En effet, l’équipe de Floride privilégierait pour le moment le recrutement de Kevin Durant. Kyrie Irving, lui, constituerait un plan B, d’autant que l’opération pour le recruter sera nettement moins conséquente que pour celle de son coéquipier chez les Brooklyn Nets. Pat Riley, le président du Miami Heat, pourrait tenter le pari Kyrie Irving cet été, d’autant qu’il pourrait être intéressant aux côtés de Jimmy Butler au vu de la qualité des deux joueurs.

