NBA : Stephen Curry tente un énorme coup avec Kevin Durant

Publié le 14 juillet 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ des Brooklyn Nets, Kevin Durant ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Le double champion NBA attise les convoitises de plusieurs franchises, dont les Golden State Warriors, le champion en titre. Stephen Curry, son ancien coéquipier, l’aurait même déjà appelé à plusieurs reprises pour le convaincre de revenir dans la Baie.

L’avenir de Kevin Durant fait toujours autant parler. Quelques semaines après avoir annoncé aux dirigeants des Nets qu’il souhaitait quitter la franchise, le double champion NBA n’a pas encore trouvé d’équipe dans laquelle rebondir. Rien d’inquiétant pour KD qui ne devrait pas avoir de mal à trouver chaussure à son pied. Une idée qui était encore lointaine il y a quelques mois… Sous contrat pendant encore quatre années, Kevin Durant semblait focalisé à 100% sur le futur de Brooklyn.

Kevin Durant avait rassuré tout le monde

Juste après l’élimination des Nets en playoffs, Kevin Durant annonçait même ses ambitions avec la franchise new-yorkaise : « Je ne garantis pas que nous obtiendrons un titre. Mais j’aime ce que nous sommes en train de construire. Et je ne vais pas dire que c’est la seule année où nous avons l’opportunité de nous battre et de travailler pour quelque chose. Je ne pense pas que l’année prochaine, nous devrons tout recommencer et essayer de trouver la prochaine itération des Nets. J’ai l’impression que nous pouvons juste construire sur ce que nous avons et voir ce qui se passe. Nous avons des gars qui sont engagés et qui veulent être ici ».

Un improbable retour aux Warriors en vue ?

Mais le futur devrait s’écrire ailleurs. Pour le moment, des candidats se détachent clairement pour accueillir Kevin Durant : les Suns, le Heat, les Raptors et… les Warriors. Aussi étrange que cela puisse paraître, Golden State, l’ancienne équipe de KD , serait dans la course pour rapatrier celui qui a largement contribué aux titres de 2017 et 2018. D’après les informations de Brian Windhorst, il y aurait des discussions en interne au sujet d’une arrivée potentielle de Kevin Durant. Surtout qu’à Golden State, le champion en titre, on possède l’effectif et les tours de Draft nécessaires pour satisfaire les Nets.

Il y a 6 ans jour pour jour, Kevin Durant devenait un joueur des Warriors. 💛La suite en 3 ans :- 3x Finales NBA- 2x Champion NBA- 2x MVP des Finales- 3x All-Star- 3x All-Nba Team - 5.374 points pic.twitter.com/jUQvUsZedU — Kevin Durant FR 🇫🇷 (@KDurant_FR) July 4, 2022

