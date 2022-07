NBA

NBA : James Harden lâche tout sur son sacrifice à 15M€

Arrivé en cours de saison du côté des Philadelphie Sixers, James Harden voyait son contrat se terminer cet été. Désirant poursuivre l’aventure avec sa nouvelle franchise, l’ancien joueur des Nets avait la possibilité d’activer sa player option s’élevant à près de 46M€. Agent libre, il a par la suite re-signé un nouveau contrat avec les Sixers mais pour un montant largement inférieur. Harden a donc révélé les raisons de ce sacrifice…

La carrière de James Harden est un peu étrange ces dernières années. Au sommet de son art du côté des Houston Rockets, le Barbu n’avait pourtant remporter aucun titre. Harden avait donc décidé de franchir un palier en rejoignant Kevin Durant et Kyrie Irving aux Brooklyn Nets en 2021 ! Les trois stars allaient former une superteam pour rapidement gagner le titre. Un rêve pour Harden ! Mais le projet est vite tombé à l’eau, on peut même parler d’un des plus gros fiascos de l’histoire de la NBA. Avec ce trio de rêve, Brooklyn n’aura même pas atteint les finales de conférence. James Harden a donc pris une décision radicale : quitter les Brooklyn Nets un an après son arrivée. Mais pas pour rejoindre n’importe quelle équipe. Le meneur est parti du côté des Philadelphie Sixers pour former un duo incroyable avec Joel Embiid. L’objectif était le même qu’à son arrivée à Brooklyn : gagner le titre. Mais comme à New-York, Harden a de nouveau échoué aux portes des finales de conférence.

Harden décline sa player option !

A l’issue de la saison, James Harden voyait son contrat se terminer et avait la possibilité d’activer sa player option à 46M€ chez les Philadelphie Sixers. Mais contre toute attente, Harden a refusé ! Le Barbu devenait alors agent libre. Mais désireux de continuer l’aventure avec sa nouvelle franchise, Harden a re-signé mais pour un montant beaucoup plus faible. Il ne touchera désormais « plus que 32,3M€ » sur deux ans. Un bénéfice de quasiment 15M€ pour Philadelphie !

Il ne veut que le titre

Mais alors pourquoi une telle décision ? Pourquoi diminuer son salaire d’un tiers ? James Harden est revenu sur son choix pour Yahoo! Sports . L’ancien MVP a œuvré pour l’équipe : « J’ai eu des conversations avec Daryl (Morey, le président des Sixers), et on m’a expliqué comment nous pouvions nous améliorer et quelle était la valeur de certains joueurs. […] J’ai dit à Daryl d’améliorer l’effectif, de signer les joueurs dont nous avions besoin et de me donner ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour nous mettre en position d’accomplir cela » . L’objectif est donc très clair : James Harden veut gagner le titre est fait tout pour. Grâce à son sacrifice, la star a donc permis à Philadephie de pouvoir plus facilement renforcer son effectif. Ainsi, les Sixers ont déjà pu mettre la main sur PJ Tucker, De’Anthony Melton et Danuel House, des « role players » solides.

