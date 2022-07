NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde

NBA

Alors que les Warriors démarraient la saison comme un outsider au titre, ils ont surpris tout le monde en allant s’offrir une quatrième bague de champion NBA en huit saisons. Etincelant sur ces playoffs, Stephen Curry a fait taire les critiques. Présentateur des ESPYs, le meneur de Golden State ne s’est pas privé pour tacler les Celtics ou encore les Lakers de LeBron James.

Bien qu’il soit considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Stephen Curry a longuement été critiqué pour son niveau de jeu en Finales NBA. Cocasse pour quelqu’un qui avait remporté, avant cette saison, trois titres de champion. La petite ombre à son tableau, c’était l’absence d’un titre de MVP des Finales. Battu par Andre Iguodala en 2015 (injustement selon nombreux observateurs), Stephen Curry a dû s’incliner devant Kevin Durant en 2017 et 2018. Avant de voir les Warriors se noyer au fond du classement de la NBA…

Dès 2020, Golden State doit faire sans Kevin Durant qui parti mais aussi sans Klay Thompson, gravement blessé. Stephen Curry est esseulé et se blesse également. Une hécatombe pour les Warriors qui terminent à la dernière place de la Conférence Ouest. La suite ? Une première réaction lors de la saison 2020-2021 mais toujours pas de qualification pour les playoffs. Battu par Memphis en play-in, Stephen Curry avait lancé un premier avertissement : « Vous ne voudrez pas croiser notre chemin la saison prochaine ». A l’époque, ce message avait fait rire. Une année après, il a pris tout son sens.

Au terme d’une très belle saison, les Warriors se qualifient haut la main en playoffs. Stephen Curry est chaud et il va l’être encore plus lors des Finales contre Boston. A 31 points de moyenne, le meneur des Warriors guide les siens, notamment lors d’un game 4 aux allures de récital. Dos au mur, Curry plante 43 points avec 50% à longue distance. Loin d’être favoris, les Warriors glanent leur 4ème titre de champion NBA en huit saisons. Et cette fois-ci, Stephen Curry n’a personne pour lui contester le titre de MVP des Finales.

"It was so inspiring watching y'all play, watching y'all win a Super Bowl, watching y'all celebrate. It's inspiring to see that strategy of buying old superstars pay off for a local team around here."Steph Curry took a jab on the Lakers 🤣pic.twitter.com/gecGWn7mSb