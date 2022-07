Coup de théâtre, l'avenir de Durant totalement relancé

Basket - NBA

Présent depuis 2019 au sein des Nets de Brooklyn, Kevin Durant aimerait changer d'air, à l'instar de son coéquipier Kyrie Irving. Dernièrement, l'ancien joueur des Golden State Warriors a été annoncé dans le viseur de Miami, mais aussi de Phoenix. Mais aucune de ces franchises n'est parvenue à convaincre les Nets, désireux d'obtenir un joueur all-star.

Les Brooklyn Nets se sont donnés les moyens de leurs ambitions. La franchise avait mis toutes les chances de son côté pour remporter son premier titre NBA, mettant la main sur deux joueurs de classe mondiale. En 2019, le club s'attachait les services de Kyrie Irving, mais aussi de Kevin Durant. Tout juste champion NBA avec les Golden State Warriors, le MVP de la saison 2014 avait décidé de rejoindre New-York afin de relever un nouveau défi dans sa carrière et permettre à l'équipe de marquer son histoire. Mais les Nets ne feront pas mieux qu'une demi-finale de conférence Est en 2021. En avril 2022, ils étaient éliminés dès le premier tour des playoffs par les Celtics de Boston. Terrible constat pour la franchise, qui pourrait perdre ses deux stars lors de cette intersaison.

Agé de 33 ans, Kevin Durant ne cacherait plus son envie de quitter les Nets de Brooklyn, trois ans après son arrivée. Selon The Athletic , le triple champion olympique aurait réclamé son trade. Mais selon la presse américaine, ce dossier serait à l'arrêt. Les exigences de Brooklyn seraient trop importants pour les prétendants comme le Heat de Miami ou les Phoenix Suns. Pourtant, ces deux franchises auraient tenté leur chance ces dernières semaines, transmettant plusieurs propositions à l'équipe coachée par Steve Nash. Le Miami Heat aurait tenté une approche en proposant un package composé de Tyler Herro, Duncan Robinson et quelques picks de draft. Le refus de Brooklyn a été immédiat, le club souhaitant mettre la main sur un joueur all-star pour remplacer Kévin Durant.

Journaliste respecté aux Etats-Unis, Adrian Wojnarowski a confirmé la tendance. Aucune offre ne semble avoir convaincue Brooklyn, qui n'a pas l'intention de faire de cadeau dans ce dossier. « Brooklyn ne trouve simplement pas un trade sur le marché qui justifie de céder Kevin Durant qui possède encore quatre ans de contrat. Ils continuent de discuter avec les équipes, mais personne n’est capable d’atteindre la demande à l’heure actuelle » a confié le journaliste d 'ESPN ce mardi.

