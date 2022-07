NBA

Avec Joel Embiid, James Harden révèle son plan XXL

Publié le 19 juillet à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Après de nombreux échecs en finales de conférence, James Harden espère toujours remporter une bague de champion NBA. Transféré chez les 76ers l’hiver dernier, The Beard a eu plusieurs mois pour s’adapter. A quelques mois de la reprise de la NBA, James Harden est persuadé qu’il peut être champion aux côtés de Joël Embiid, l’autre star de Philly.

James Harden peut-il vraiment finir sa carrière NBA sans une bague de champion ? A bientôt 33 ans, le meneur de Philadelphie se pose forcément la question. Lorsqu’il était chez les Rockets, James Harden n’a rien pu faire face à la célèbre dynastie des Golden State Warriors malgré plusieurs finales de conférence disputées. The Beard a donc choisi de changer de franchise, un passage chez les Nets avec Kevin Durant et Kyrie Irving qui n’aura mené à rien et enfin les 76ers. Aux côtés de Joel Embiid, James Harden a vécu une première campagne de playoffs correcte, mais encore trop juste pour prétendre à mieux.

James Harden sera attendu au tournant

Après quelques mois d’adaptation, James Harden est attendu au tournant avec les 76ers. L’ancien meneur de Brooklyn doit prouver aux dirigeants de Philly qu’ils ne se sont pas trompés en l’échangeant avec Ben Simmons. Et pour une fois, Harden ne sera pas forcément la grande star sur le parquet. Joël Embiid sort d'une saison où il est passé à un cheveu du titre de MVP. Et pour lancer au mieux cette saison, James Harden a fait un très bel effort.

A @YahooSports exclusive with James Harden (@JHarden13) on offseason moves, where he’s physically, partnership with Joel Embiid, his wine launch, & why he’s taking less on new deal: [Told Daryl] to ‘sign who we needed to sign and give me whatever is left': https://t.co/jpE3YeOyNN — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 18, 2022

Il a refusé 15M$ pour améliorer l’effectif des 76ers

Le double MVP a refusé sa player option de 47,3M$ pour prolonger son aventure avec les 76ers. James Harden est lié pour deux saisons de plus avec près de 15M$ en moins de ce qu’il aurait pu toucher. Un sacrifice qui permettra à Philadelphie d’améliorer l’effectif. « J’ai eu des conversations avec Daryl (Morey, le président des Sixers), et on m’a expliqué comment nous pouvions nous améliorer et quelle était la valeur de certains joueurs. J’ai dit à Daryl d’améliorer l’effectif, de signer les joueurs dont nous avions besoin et de me donner ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour nous mettre en position d’accomplir cela », expliquait Harden dans des propos relayés par Basket USA .

« Je crois que nous pouvons le faire ensemble »