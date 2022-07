Basket - NBA

Un transfert de Kevin Durant bloqué par la NBA

Publié le 13 juillet 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Présent aux Nets de Brooklyn depuis 2019, Kevin Durant pourrait quitter New-York lors de l'intersaison, à condition évidemment qu'une équipe accepte de mettre le prix. Champions NBA, les Golden State Warriors seraient susceptibles de l'accueillir dans le cadre d'un échange avec Andrew Wiggins. Mais pour l'heure, cette opération demeure impossible. Explications.

« Combien de temps je veux encore jouer ? Je ne sais pas. Jusqu’à ce que l’envie me passe. J’aimerais pouvoir revivre ça, c’est sûr (ndlr gagner des titres NBA) » avait confié Kevin Durant il a quelques semaines. Mais pour assouvir ses désirs et remplir ses objectifs, le joueur pourrait quitter les Nets de Brooklyn lors de l'intersaison. A l'instar de Kyrie Irving, la star de la NBA est annoncée sur le départ. Agé de 33 ans, Durant a été associé à de nombreuses franchises ces dernières semaines.

Durant trop cher pour de nombreuses franchises

Récemment, il a été question d'une arrivée de Kevin Durant aux Suns de Phoenix. Finaliste en 2021, la franchise voudrait frapper un gros coup en mettant la main sur le MVP 2014. Mais selon un général manager anonyme, cette destination parait peu probable : « Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson et cinq picks, ce n’est pas encore suffisant pour KD ». Selon ESPN , Durant serait aussi dans le viseur des New Orleans Pelicans. « Ça ferait sens. Ce serait un deal propre si ça venait à se faire. Si les Pels décident de mettre Brandon Ingram sur la table, je crois qu’ils n’auraient besoin que de 4.5 millions et demi pour matcher les salaires » avait déclaré Brian Windhorst, journaliste pour le média américain.

Un retour aux Golden State Warriors évoqué, mais...

Ces derniers jours, la rumeur d'un retour aux sein des Golden State Warriors a pris de l'épaisseur. Kevin Durant pourrait faire son retour au sein d'une franchise, qu'il avait quitté en 2019. A San Francisco, le meneur avait remporté deux titres NBA en 2017 et 2018. L'idée d'un échange avec Andrew Wiggins avait émergé, mais cette opération paraît impossible comme l'explique le journaliste de The Athletic, Marcus Thompson II.

« Wiggins ne peut être inclus dans les négociations que si... »