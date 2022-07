Basket - NBA

Entre LeBron James et Russel Westbrook, c'est la guerre

Publié le 20 juillet à 14h35 par Dan Marciano

Les tensions seraient présentes entre LeBron James et Russell Westbrook. Alors qu'il espérerait accueillir aux Lakers Kyrie Irving, le natif d'Akron aurait réclamé le départ de l'ancienne star des Thunder d'Oklahoma City. Les deux joueurs se seraient récemment appelés au téléphone, mais cela n'aurait pas aidé à apaiser la relation.

La période des transferts en NBA occasionne des frictions au sein de certaines équipes NBA, notamment au sein des Lakers de Los Angeles. Auteur d'une nouvelle saison décevante, le club n'a pu s'appuyer sur le talent de son trio, composé de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis. Championne NBA en 2020, la franchise américaine espère renforcer son groupe en accueillant Kyrie Irving. Ancien coéquipier de LeBron James sous le maillot des Cavaliers de Cleveland, il souhaite quitter les Nets de Brooklyn et pourrait arriver à Los Angeles dans le cadre d'une opération impliquant Russell Westbrook. En effet, l'ancienne star des Thunder d'Oklahoma City a terminé la saison à seulement 18,5 points par match en moyenne, soit son pire total depuis la saison 2009-2010. Le joueur de 33 ans ne dispose plus d'un statut d'intouchable et pourrait être poussé vers la sortie.

NBA : Nadal, Federer... LeBron James reçoit un improbable message https://t.co/8ikUKorUqu pic.twitter.com/wtLDAlXk6e — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

LeBron James ignore Westbrook

D'autant que sa relation avec LeBron James serait loin d'être au beau fixe. Certains observateurs avaient remarqué que les deux hommes s'étaient ignorés lors d'une rencontre de Summer League opposant les Los Angeles Lakers aux Phoenix Suns. « Pendant environ une heure et demie, alors qu’il était assis juste derrière la ligne de fond pour le premier match des Lakers à la Summer League de Las Vegas, LeBron James a vu défiler devant lui tous les membres les plus prestigieux du public.Il y a eu une exception notable parmi les visiteurs : Russell Westbrook, qui était assis de l’autre côté du Thomas & Mack Center, à côté des joueurs de Summer League, et qui est resté à l’opposé de James. Les deux coéquipiers star — qui doivent rejouer ensemble à partir d’octobre en l’état actuel des choses — ne se sont pas calculés publiquement avant que Westbrook ne quitte le match à la mi-temps » avait confié le journaliste Kyle Goon.

Un appel téléphonique entre James, Westbrook et Davis ?

Dernièrement, les trois stars des Lakers, LeBron James, Russell Wesbrook et Anthony Davis, ont discuté et mis les choses au clair. Ils se seraient appelés pour « confirmer leur engagement l’un envers l’autre malgré l’incertitude ambiante, promettant de faire en sorte que cela fonctionne » selon le journaliste Chris Haynes. De quoi apaiser les tensions entre LeBron James et Russell Wesbrook ? Selon un autre journaliste, cela n'a eu aucune incidence.

« LeBron n’a aucune envie d’être coéquipier de Russell Westbrook encore une saison »