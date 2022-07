Basket

NBA : La terrible annonce de Tony Parker sur le trade de Kevin Durant

Publié le 15 juillet 2022 à 23h35 par Amadou Diawara

Après deux saisons chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant envisagerait de claquer la porte et de se trouver une nouvelle franchise. Invité à se prononcer sur l'avenir de KD, Tony Parker a confié qu'il n'aimerait pas être à la place de Steve Nash. En effet, le Français estime que le coach des Nets n'arrivera jamais à trouver un remplaçant digne de ce nom à Kevin Durant.

Deux ans après son arrivée chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant aurait des envies d'ailleurs. En effet, KD compterait faire ses valises et migrer vers de nouveaux horizons pendant la période des trades. Et alors que la franchise des Toronto Raptors est sa préférée, Kevin Durant pourrait quitter les Brooklyn Nets pour rejoindre le Canada.

« Croyez-le ou non, quand j’était jeune je voulais jouer pour les Raptors , a reconnu Kevin Durant à l'été 2010 lors d'un entretien accordé à The Dan Patrick Show. C’était mon équipe préférée. J’étais un grand fan de Vince Carter, et pour être honnête, je voulais porter ce maillot. Puis c’était une toute nouvelle franchise à l’époque, et je voulais faire partie de cette nouvelle aventure. J’apprécie la façon dont Vince Carter a pris cette équipe jeune et a presque réussi à l’amener en Finales. Il a changé la culture à Toronto ». Et d'après Bobby Marks, Toronto serait la destination idéale pour Kevin Durant actuellement. « Pour moi l’équipe la plus crédible pour accueillir Kevin Durant c’est Toronto. Ils ont Scottie Barnes dans l’effectif, Pascal Siakam, et surtout tous leurs choix de draft à envoyer à Brooklyn. L’équipe suivante à mes yeux est la Nouvelle-Orléans, mais il faudra voir ce qu’ils font de Zion Williamson. Phoenix peut aussi proposer un package avec Mikal Bridges et un joueur comme Cam Johnson » , a estimé l'insider dans des propos rapportés par Parlons Basket dernièrement.

Invité également à se prononcer sur la situation de Kevin Durant, Tony Parker n'a pas vraiment réfléchi à quelle franchise serait parfaite pour lui. L'ancienne gloire des San Antonio Spurs a plutôt imaginé la perte que représenterait Kevin Durant pour les Brooklyn Nets. Et à en croire Tony Parker, la franchise menée par Steve Nash ne peut que le regretter si Kevin Durant vient à partir, et ce, parce qu'il n'y a personne sur le marché qui peut réussir à compenser son départ. « Je connais bien Sean Marks et Steve Nash est un très bon ami, donc je suis content que vous me posiez la question » , a confié Tony Parker lors d'un entretien accordé à ESPN , avant d'en rajouter une couche.

