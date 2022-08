Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos doit gérer deux menaces dans le dossier Skriniar

Publié le 1 août 2022 à 12h30 par Quentin Guiton

Le dossier Milan Skriniar occupe depuis de longues semaines l’actualité du PSG. Grande priorité de Luis Campos pour la défense, le Slovaque n’est toujours pas arrivé au club. Pire, selon les dernières rumeurs, le défenseur serait maintenant plus proche d’une prolongation à l’Inter Milan. A moins qu’une autre équipe ne rafle la mise…

Le dossier Milan Skriniar au PSG est interminable. Depuis de longues semaines, le PSG a clairement ciblé sa priorité pour renforcer sa défense : Milan Skriniar. Seulement, les négociations seraient extrêmement complexes car l’Inter Milan se montrerait très gourmand. Alors que le PSG ne serait monté « qu’à 55M€ », les Nerazzurri camperaient sur leur position et attendraient toujours un montant d’au moins 70M€ pour leur défenseur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.

Skriniar parti pour rester ?

Jusqu’à présent, le PSG n’a pas voulu accéder aux demandes de l’Inter Milan. Le club de la capitale ne veut plus surpayer les joueurs. Ainsi, selon L’EQUIPE , les négociations entre le club parisien et les Milanais seraient actuellement à l’arrêt. Le quotidien français ajoute quand-même que l’intérêt de Luis Campos est toujours là pour Milan Skriniar. Mais la tendance actuelle serait à une prolongation du défenseur en Italie. Et le dossier ne risque pas de s’arranger pour le PSG. En effet, le joueur lui-même ne voudrait pas vraiment forcer son départ et serait même prêt à rester en Lombardie, où il se sentirait très heureux. De leur côté, les supporters nerazzurri militent pour que leur patron en défense reste au club.

L’Inter met la pression sur le PSG !

Et pour en finir avec ce dossier, l’Inter Milan aurait fixé un ultimatum au PSG ! Ainsi, selon La Gazzetta dello Sport , le club italien aurait imposé une deadline dans dix jours pour un éventuel transfert de Milan Skriniar au PSG ou ailleurs. Le temps est donc compté pour Luis Campos. Et le conseiller sportif du club de la capitale va voir ce dossier épineux se compliquer encore un peu plus…

Chelsea explore l’option Skriniar