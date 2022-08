Foot - Mercato - PSG

PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de cet indésirable

Publié le 2 août 2022 à 21h15 par Quentin Guiton

Le PSG doit dégraisser son effectif cet été. Luis Campos a donc dressé une liste d’indésirables, dont fait partie Thilo Kehrer. Le défenseur allemand était même annoncé proche du Séville FC, qui voudrait en faire le successeur de Jules Koundé. Seulement, le club andalou pourrait finalement opter pour une autre option…

Si le PSG veut se renforcer durant ce mercato estival, il doit aussi absolument dégraisser son effectif. Ainsi, le duo Christophe Galtier-Luis Campos a dressé une liste de joueurs à faire partir du club en priorité cet été. Parmi ces indésirables, on retrouve notamment Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Thilo Kehrer. D’ailleurs, le PSG aurait enfin trouvé une porte de sortie pour son défenseur allemand…

Le Séville FC s’intéresse à Kehrer

En effet, après avoir perdu Jules Koundé -parti du côté du FC Barcelone - le Séville FC aurait coché le nom de Thilo Kehrer pour le remplacer en défense centrale. Et même si ce dernier a tenu à calmer les rumeurs de départ, le club andalou se montrerait confiant sur le dossier.

Monchi explore une autre piste !