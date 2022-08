Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Tuchel met la pression à Campos pour Fofana

Publié le 4 août 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Alors que la piste Milan Skriniar semble de plus en plus être vouée à l’échec, Luis Campos aurait tourné son attention vers Wesley Fofana. La concurrence serait cependant rude puisque le Chelsea de Thomas Tuchel serait sur les rangs. Et pour parvenir à ses fins, Chelsea compte casser sa tirelire.

Wesley Fofana pourrait ne pas s’éterniser du côté de Leicester City. Certes, le défenseur français a prolongé son contrat chez les Foxes en mars dernier afin d’être lié au pensionnaire de Premier League jusqu’en juin 2027. Cependant, il semblerait que Fofana souhaite tourner la page et a d’ailleurs retiré les mentions Leicester de ses bios Instagram et Twitter . Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait coché le nom de Fofana alors que le dossier Milan Skriniar semble être de plus en plus compliqué à boucler et qu’une prolongation de contrat à l’Inter commencerait à prendre de l’ampleur.

Transferts - ASSE : Le pactole sur le mercato grâce à… Wesley Fofana ? https://t.co/MSPzpGUsRb pic.twitter.com/56AcTIm3zd — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Leicester veut résister aux vagues pour Fofana

Ce jeudi, L’Equipe a confié que Wesley Fofana voudrait se lancer un nouveau challenge pour jouer la Ligue des champions et que Chelsea aurait vu sa première offre de transfert de 75M€ être repoussée par le comité de direction de Leicester City qui réclamerait une indemnité bien plus importante et proche des 100M€ pour se laisser tenter par une vente de Fofana. D’après The Daily Telegraph , les Foxes prévoiraient de résister aux offensives de Chelsea ou d’autres clubs comme le PSG, afin de conserver Wesley Fofana qu’ils jugent comme étant indispensable.

Chelsea veut offrir un salaire de 240 000€ par semaine à Fofana