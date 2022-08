Foot - Mercato

Alexis Sanchez, Fofana, Paredes… Toutes les infos mercato du 4 août

Publié le 4 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Alexis Sanchez se prononce sur son avenir

Annoncé tout proche d'une arrivée à l'OM avec une résiliation de sa dernière année de contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez a évoqué son avenir mercredi soir au micro de Sky Italia : « Si je vais quitter l’Inter ? Il faut le demander à lui (dit-il en désignant son agent, à ses côtés). Le moment des adieux (au football) n’est pas arrivé, je suis tranquille. Je ne veux que jouer au football et continuer à gagner, toujours. Tu sais mon ami, le lion est fait ainsi. Je n’ai pas encore décidé (pour le prochain club). Je m’attendais à plus de l’Inter comme toujours, mais je ne suis pas déçu » , a confié Sanchez. Par ailleurs, L'Equipe annonce que l'attaquant chilien percevra un salaire de 3,5M€ par an à l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG cherche un milieu athlétique

L'Equipe fait le point dans ses colonnes du jour sur la suite du mercato estival au PSG après l'arrivée de Renato Sanches. Luis Campos chercherait à faire venir un autre milieu de terrain en plus, disposant d'un profil athlétique, pour compléter l'entrejeu du PSG. Par ailleurs, un buteur ainsi qu'un défenseur central sont attendus avant la fin du mercato, et la piste menant à Milan Skriniar (Inter Milan) est toujours aussi compliquée puisque l'Inter Milan en demande 70M€.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Chelsea part à l'attaque pour Wesley Fofana et propose 75M€

Courtisé par le PSG dans l'optique d'un éventuel échec avec Milan Skriniar, Wesley Fofana figure également sur les tablettes de Chelsea. Et L'Equipe annonce dans ses colonnes du jour que les Blues , qui ont été distancés par le FC Barcelone pour Jules Kounde, envisagent plus que jamais de recruter Fofana et auraient formulé une offre de 75M€ à Leicester pour l'ancien défenseur central de l'ASSE. Une offre repoussée par les Foxes , mais un transfert du joueur français reste possible d'ici la fin du mercato.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG réclame 25M€ pour Paredes

Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Leandro Paredes aurait déjà trouvé un accord contractuel avec la Juventus Turin, mais les deux clubs peinent encore à trouver un terrain d'entente. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce ce jeudi que le PSG réclamerait pas moins de 25M€ pour Leandro Paredes, un montant beaucoup trop élevé pour la Juventus, qui pencherait surtout pour un prêt.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Caleta-Car ne va pas faciliter la tâche de l'OM