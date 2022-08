Foot - Mercato - OM

OM : L’incroyable stratégie de Caleta-Car sur le mercato

Publié le 4 août 2022 à 09h45 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM veut aussi se débarrasser de plusieurs joueurs, notamment Duje Caleta-Car. Aujourd’hui, le Croate n’est clairement plus en odeur de sainteté, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. L’idée est donc de le vendre maintenant pour récupérer de l’argent. Toutefois, Caleta-Car semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Très actif dans le sens des arrivées cet été sur le mercato, l’OM entend également l’être dans le sens des départs. En effet, Pablo Longoria doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et se séparer de certains indésirables. Les regards se tournent alors vers Duje Caleta-Car, qui n’entre clairement plus dans les plans à l’OM. Toutefois, se séparer du Croate serait plus simple à dire qu’à faire.

Rester et jouer avec l’OM

L’OM voudrait donc vendre Duje Caleta-Car cet été, mais lui ne le verrait pas du même oeil. Selon les informations de L’Equipe , le Croate aurait une stratégie très précise pour ce mercato. Comme expliqué par le quotidien sportif, Caleta-Car serait bien décidé à ne pas bouger. Il voudrait ainsi agacer sa direction et intégrer par la suite la rotation d’Igor Tudor à partir de septembre.

Un départ libre en 2023 ?

Caleta-Car chercherait donc à rester à l’OM pour cette saison. Cela serait alors une très mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria. En effet, le Croate se dirigerait alors tout droit vers un départ libre en 2023, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM.