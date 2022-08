Mercato

Mercato : Malgré les clubs anglais, Pléa veut l’OGC Nice !

Publié le 4 août 2022 à 14h20 par Alexis Bernard

A un an de la fin de son contrat, Alassane Pléa est sur le départ au Borussia M’Gladbach. L’attaquant français ne prolongera pas son contrat et se retrouve courtisé par le marché des transferts. Pisté par Nice, il souhaite rejoindre les Aiglons malgré des offres plus juteuses venues d’Angleterre…

Fin d’aventure allemande pour Alassane Pléa. Le Français de 29 ans ne souhaite pas prolonger et a refusé l’ensemble des propositions qui lui ont été transmises ces dernières semaines. A un an de son contrat, il se présente donc au marché des transferts avec l’envie de choisir une nouvelle aventure pour la dernière partie de sa carrière. Et d’après nos sources, son choix est clair : il veut retourner à l’OGC Nice.

Retour à la maison, avec Favre

Courtisé par l’OGC Nice, qui souhaite un renfort offensif, Alassane Pléa fait de la Cote d’Azur sa priorité. Bien décidé à rentrer « à la maison », lui qui a porté les couleurs niçoises entre 2014 et 2018, le Français est d’autant plus motivé de retrouver un club qu’il connaît par cœur avec la présence d’un coach qui le connaît sur le bout des doigts : Lucien Favre. Le Suisse est à l’origine de son éclosion à Nice puis de son explosion en Allemagne, au Borussia M’Gladbach. Les deux hommes s’apprécient et Pléa souhaite vraiment renouer avec son mentor.

L’Angleterre propose plus…

Le souci, c’est que le Borussia M’Gladbach est en discussion avec des clubs anglais pour Alassane Pléa. Et ces écuries de Premier League sont en capacité d’offrir bien plus que ce que propose l’OGC Nice pour le transfert du Français. Ce dernier serait également « gagnant » financièrement puisque les salaires qu’il pourrait toucher outre-Manche seraient plus importants. D’après nos sources, ce paramètre financier n’influe pas sur Alassane Pléa, qui pousse pour un retour à l’OGC Nice. A l’inverse de ses dirigeants, qui tentent d’orienter une opération vers un club anglais…