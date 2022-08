Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Incroyable révélation sur Tchouaméni et Barcelone

Publié le 4 août 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 4 août 2022 à 11h06

Longtemps courtisé par le PSG, Liverpool et la Juventus Turin, Aurélien Tchouaméni a finalement privilégié un transfert au Real Madrid cet été sur le mercato. Et Cesc Fabregas, son ancien partenaire de l’AS Monaco, a pourtant tout tenté pour le placer au FC Barcelone. En vain.

Au début du mercato estival, en plus du feuilleton Kylian Mbappé qui a évidemment fait couler beaucoup d’encre au PSG, un autre dossier faisait beaucoup parler sur le marché des transferts : Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une saison XXL avec l’AS Monaco, le milieu de terrain français de 22 ans était courtisé par le PSG, la Juventus Turin et Liverpool, mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Tchouaméni a été transféré au sein du club merengue pour un total de 100€M€, bonus compris, mais de nouvelles révélations tombent sur ce dossier.

Fabregas voulait le placer à Barcelone

Interrogé sur les ondes de la Cadena Cope, Cesc Fabregas, qui a été le coéquipier d’Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco, révèle qu’il a tout mis en oeuvre pour essayer de faire en sorte que le FC Barcelone le recrute : « Le Real Madrid s’est très bien renforcé. Je connais très bien Tchouaméni. J'ai parlé avec des gens du Barça pour qu’ils le recrutent. C’est un joueur pour le futur mais économiquement, ils n’ont pas pu le recruter. J’ai donné mon opinion à une autre ancienne équipe et à la fin il est parti chez le club ‘ennemi’. Il faut profiter des opportunités du marché », a expliqué Fabregas.

Une grosse concurrence attend Tchouaméni

Mais Aurélien Tchouaméni n’a donc pas suivi les conseils de son ancien coéquipier et a donc opté pour le Real Madrid, où il devra batailler ferme pour gagner sa place comme l’en a récemment averti Casemiro : « Si le recrutement de Tchouaméni peut nous pousser vers la sortie moi, Luka Modric ou Toni Kroos ? C’est impossible. Dites comment on peut abandonner Modric ou Kroos comme ça ' J'ai un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Bien sûr, on sait qu'aucun joueur n'est intransférable, mais aujourd'hui pour moi ce n'est pas une possibilité. Mon souhait, c’est de rester au Real Madrid », indiquait le milieu brésilien du Real Madrid.

