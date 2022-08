Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanchez a fixé une condition XXL pour son transfert

Publié le 4 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors que son transfert à l’OM semble être de plus en plus proche, Alexis Sanchez doit toujours trouver un accord avec l’Inter Milan. Le joueur souhaiterait se libérer de son contrat chez les Nerazzuri. Cependant, ce dernier aurait fixé une condition XXL concernant son avenir…

L’OM semble bien avancer sur le dossier Alexis Sanchez. En effet, l’international chilien serait plus que jamais proche d’un départ de l’Inter Milan. Pablo Longoria serait sur sa piste, mais envisagerait la possibilité de le faire venir sans indemnité de transfert. Cependant, pour permettre cette éventualité, l’international chilien doit dans un premier temps se libérer de son bail chez les Nerazzuri . Les pourparlers avanceraient bien, mais Alexis Sanchez semble avoir fixé une grosse condition pour s’en aller…

Mercato - OM : Ce transfert de Longoria plombé par un attaquant du Real Madrid ? https://t.co/5E0qknDHRu pic.twitter.com/LWpcomiNG2 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Une réunion au sommet pour le transfert d'Alexis Sanchez

En effet, d’après les informations de plusieurs médias italiens, une réunion aurait eu lieu entre son agent, Fernando Felicevich, et la direction de l’Inter Milan. D’après ce qui en est ressorti, l’international chilien serait d’accord pour une résiliation de contrat. Cependant, il faudrait que plusieurs conditions soient réunies pour que l’attaquant puisse se libérer, et donc pour que l’OM puisse se positionner.

Alexis Sanchez veut signer ailleurs avant de résilier avec l'Inter ?

Comme annoncé par Calciomercato.com , Alexis Sanchez souhaiterait, dans un premier temps, que son avenir soit certain, avant de résilier du côté de l’Inter Milan. En effet, il ne devrait pas partir, avant d’avoir une proposition concrète d’un autre club, et même que le contrat soit signé. Une décision qui devrait contraindre l’OM à avancer encore un peu plus vite dans ce dossier.

Les prochaines heures déterminantes pour le transfert d'Alexis Sanchez