OM : Une avancée décisive imminente pour le transfert de Sanchez

3 août 2022

Alexis Sanchez, piste de Pablo Longoria pour renforcer l’attaque de l’OM, semble plus que jamais proche d’un départ de l’Inter Milan. L’international chilien serait actuellement en train de négocier son départ, libre de tout contrat, du club milanais. Et cela pourrait se régler dans les prochaines heures…

Actuellement en pleine recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, l’OM aurait activé plusieurs pistes pour satisfaire les demandes d’Igor Tudor. Après l’arrivée de Luis Suarez, réel attaquant de pressing, le profil d’un autre attaquant serait recherché. Pablo Longoria aurait ainsi activé plusieurs pistes, comme celles menant à Dries Mertens ou Memphis Depay. Et désormais, c’est Alexis Sanchez qui semble plus proche que jamais d’une arrivée…

Les prochaines heures déterminantes ?

Comme annoncé par Alfredo Pedulla sur son compte Twitter , ce ne serait plus qu’une question d’heures avant qu’Alexis Sanchez ne quitte l’Inter Milan. En effet, le dossier devrait se régler dans les prochaines heures, et le buteur chilien devrait donc bel et bien résilier son contrat au sein de l’équipe milanaise. Reste à savoir quelle sera sa destination, même si l’OM semble être le club le mieux positionné.

