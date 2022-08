Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour le transfert de Memphis Depay

Publié le 3 août 2022 à 19h15 par Hugo Chirossel mis à jour le 3 août 2022 à 19h15

Poussé vers la sortie par les nombreuses recrues arrivées au FC Barcelone, Memphis Depay s’est résigné à quitter la Catalogne cet été. Courtisé par l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’est pas seul sur ce dossier, puisque le Borussia Dortmund, la Juventus, Manchester United et Arsenal seraient également intéressés.

L’Olympique de Marseille présentait ce mercredi ses dernières recrues : Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Nuno Tavares. Alors qu’Alexis Sanchez et Jordan Veretout sont attendus, les Phocéens seraient aussi sur la piste de Memphis Depay, à qui il reste un an de contrat avec le FC Barcelone.

OM : Les grandes annonces de Pablo Longoria pour cette saison https://t.co/9saBM8EFbL pic.twitter.com/WGzrAkPwHw — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Le Borussia Dortmund également intéressé par Memphis Depay

Sport indique que le Borussia Dortmund serait entré dans la course à la signature de Memphis Depay. Le club allemand cherche toujours un attaquant pour palier l’absence de Sébastien Haller pendant plusieurs mois. Ainsi, Dortmund espèrerait pouvoir attirer Memphis Depay dans le cadre d’un prêt, ou gratuitement si Memphis Depay arrive à se libérer de sa dernière année au Barça .

Manchester United, Arsenal et la Juventus en embuscade ?