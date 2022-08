Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge enfin pour le transfert de Memphis Depay

Publié le 2 août 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Memphis Depay serait poussé vers la sortie par sa direction, et ce, parce qu'il y a un gros embouteillage en attaque avec les signatures de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Raphinha. Alors que Memphis Depay aurait enfin accepté son départ, plusieurs clubs - dont l'OM - seraient en embuscade, et la Juventus serait l'un des principaux candidat pour boucler le transfert du Néerlandais cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay a préféré ne pas prolonger pour pouvoir signer librement et gratuitement avec le FC Barcelone. Mais après seulement une saison au Camp Nou, l'international néerlandais pourrait déjà plier bagages.

Prêt à quitter le Barça, Memphis Depay s'active pour son transfert

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Memphis Depay serait poussé par la sortie par les hautes sphères catalanes. Après avoir bouclé les signatures de Robert Lewandowski, d'Ousmane Dembélé et de Raphinha, le club emmené par Xavi estimerait que trop d'attaquants composent son équipe. Ainsi, les Blaugrana aimeraient sacrifier Memphis Depay lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, l'ex-capitaine de l'OL a toujours fermé la porte à un départ du Barça. Mais aujourd'hui est un autre jour dans le dossier Depay.

Plusieurs cadors européens sur les traces de Memphis Depay ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , Memphis Depay aurait enfin abdiqué et accepté l'idée d'un transfert dans un nouveau club. Alors qu'il aurait enfin compris que la concurrence sera trop rude pour lui à Barcelone, l'international néerlandais serait désormais prêt à aller voir ailleurs. Ainsi, Memphis Depay travaillerait avec le Barça pour se trouver un nouveau club, et les deux parties auraient accéléré les démarches dernièrement.

