Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Memphis Depay a pris une décision fracassante

Publié le 2 août 2022 à 19h10 par Amadou Diawara mis à jour le 2 août 2022 à 19h10

Soumis à une lourde concurrence au FC Barcelone, Memphis Depay aurait enfin accepté l'idée de changer de club lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le Barça et le joueur s'activeraient en coulisses pour trouver une porte de sortie. Reste à savoir si l'OM, qui serait sur les traces de Memphis Depay, saura profiter de la situation.

Après seulement une saison au FC Barcelone, Memphis Depay serait poussé vers la sortie par sa direction. Après avoir bouclé les signatures de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et de Raphinha, le club emmené par Xavi souhaiterait se débarrasser du Néerlandais lors de ce mercato estival.

Memphis Depay désormais prêt à quitter le Barça ?

Dans cette optique, le Barça aurait annoncé à Memphis Depay qu'il était préférable pour lui de se trouver un nouveau club, et ce, pour avoir la possibilité d'emmagasiner du temps de jeu. Toutefois, l'ancien de l'OL ne veut rien savoir et souhaite plus que tout continuer son aventure au FC Barcelone. « Même si les six meilleurs attaquants viennent, je continuerai. Je peux le faire » , aurait d'ailleurs lâché Memphis Depay à ses coéquipiers d'après Sport.es .

Memphis Depay s'active pour boucler son transfert