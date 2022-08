Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite pour ce transfert à 20M€ de Campos

Publié le 2 août 2022 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 2 août 2022 à 19h18

Toujours en quête d’un nouveau milieu de terrain, la Juventus aurait décidé de miser sur Leandro Paredes. Devenu presque indésirable au PSG, l’international argentin serait dans les petits papiers de Max Allegri, qui souhaiterait recruter pour pallier les blessures de Pogba et McKennie. Et Luis Campos semble avoir fixé son prix pour ses services…

Le PSG va devoir dégraisser son effectif. Avec l’arrivée de Vitinha au milieu de terrain, plusieurs joueurs sont sur la sellette dans ce secteur de jeu. Parmi eux, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum, que l’on annonce tout proche de l’AS Roma, mais aussi Leandro Paredes. L’international argentin souhaiterait retrouver du temps de jeu avant la prochaine Coupe du Monde 2022, et la Juventus pourrait bien lui donner ce qu’il recherche. Et Luis Campos aurait fixé le prix demandé pour son milieu de terrain…

Le PSG négocie avec la Juventus pour Leandro Paredes

Ainsi, comme annoncé par TyC Sports , Luis Campos demanderait pas moins de 20M€ pour Leandro Paredes. Un prix qui pourrait dans un premier temps rebuter la Juventus, qui voulait dans un premier temps échanger avec la direction parisienne autour d’un prêt. Cependant, ce genre de transactions ne serait pas jugée intéressante par le PSG, qui souhaiterait donc un transfert sec pour son milieu de terrain de 28 ans. Reste à savoir si la Juventus, avec qui le PSG négocierait actuellement, voudra s’aligner…

