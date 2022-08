Foot - Mercato - OM

Le Barça veut faire une fleur à Pablo Longoria pour Memphis Depay

Memphis Depay aurait décidé de ne pas s’éterniser au FC Barcelone où la concurrence fait rage à son poste, mais également en raison de la volonté du club culé de se séparer de lui. L’OM serait sur les rangs lorsque le Barça et le clan Depay discuterait d’une résiliation de son contrat selon Fabrizio Romano. Explications.

Et si Memphis Depay débarquait à l’OM ? Bien qu’il ait affirmé à la fin de la saison dernière se sentir à son aise au FC Barcelone où son contrat arrivera à expiration en juin 2023, l’ancien capitaine de l’OL garderait un œil avisé sur la progression de l’OM ces derniers mois. C’est en effet l’information que le journaliste Sébastien Tarrago divulguait sur le plateau de L’Equipe du soir au tout début du mois de juillet.

Et il se pourrait bien que le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, ait une jolie carte à jouer avec l’attaquant du FC Barcelone. En effet, comme El Pais le révélait dernièrement, les arrivées successives au Barça dans le secteur offensif en les personnes de Raphinha, de Robert Lewandowski et sans oublier la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, obligeraient le comité de direction blaugrana à pousser Memphis Depay vers la sortie.

A une année de l’expiration de son contrat, Memphis Depay ne se ferait plus vraiment d’illusions quant à un éventuel avenir au FC Barcelone. A ce jour, l’international néerlandais saurait que les dés seraient d’ores et déjà jetés et s’activerait en coulisse avec ses représentants pour trouver une porte de sortie comme Mundo Deportivo le soulignait dans la journée de mardi. Il a même été question d’une éventuelle prolongation de contrat d’une saison au FC Barcelone pour Memphis Depay afin de faciliter un prêt d’une année à la Juventus avec une option d’achat obligatoire. Mundo Deportivo fait part d’un montant qui s’élèverait à 20M€.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. 🚨 #FCBMemphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL