Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une grande annonce sur le mercato

Publié le 3 août 2022 à 16h10 par La rédaction

Pablo Longoria est sur tous les fronts depuis le début de ce mercato estival. Le président de l'OM a dû trouver un entraîneur après le départ précipité de Jorge Sampaoli puis s'est ensuite activé pour renforcer l'effectif de l'OM. On compte déjà sept recrues depuis le début du mercato à l'OM. L'Espagnol s'en félicite et annonce la couleur pour la fin du mercato.

Pablo Longoria tenait une conférence de presse ce mercredi pour présenter les quatre dernières recrues olympiennes. Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Nuno Tavares ont accompagné leur président qui a tenu à faire un point sur l'avancée du mercato.

Transferts - OM : Alexis Sanchez, Veretout… Longoria évoque les dossiers brûlants du mercato https://t.co/6DXsDYkI2z pic.twitter.com/hyNl5EOzOn — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

« Nous sommes contents de notre mercato »

Sept recrues plus tard, Pablo Longoria dresse un premier bilan de son mercato. « Nous sommes contents de notre mercato. On veut avoir 22 joueurs avec 2 gardiens. On a besoin de joueurs et de départs, certains se rapprochent. Je rappelle que le mercato est ouvert jusqu'au 31 août » a-t-il déclaré aux journalistes.

Les recrues à l'œuvre ce dimanche

Les sept nouvelles recrues de l'OM pourraient disputer leurs premières minutes en match officiel avec l'OM ce dimanche avec la réception du Stade de Reims à l'Orange Vélodrome. Igor Tudor pourra compter sur eux pour lancer de la meilleure des manières la saison marseillaise.