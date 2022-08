Foot - Mercato - OM

Sanchez, Veretout… Longoria évoque les dossiers brûlants du mercato

Publié le 3 août 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 3 août 2022 à 14h50

Alors que l’OM semble bien parti pour compléter son mercato estival avec les arrivées d’Alexis Sanchez et Veretout qui sont annoncées comme étant quasiment bouclées, Pablo Longoria s’est confié sur ces deux dossiers brûlants du moment. Et le président de l’OM a préféré rester très évasif à ce sujet.

Après Issak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Nuno Tavares, en plus du retour de prêt de Samuel Gigot, qui sera la prochaine recrue de l’OM en cette période de mercato estival ? À en croire les dernières tendances, Alexis Sanchez (33 ans, Inter Milan) et Jordan Veretout (29 ans, AS Rome) seraient sur le point de débarquer, mais Pablo Longoria est resté plutôt énigmatique sur la question.

« Alexis Sanchez a gagné partout »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, il a évoqué les dossiers brûlants du mercato à l’OM : « Jordan est un joueur de très haut niveau. Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué. On doit les respecter car ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs », a tout simplement expliqué le président de l’OM, qui reste donc prudent sur la suite du mercato estival.

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour cette recrue estivale https://t.co/qrwj1pkqsm pic.twitter.com/M0u93IDLdL — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Des recrues bientôt bouclées ?

Pablo Longoria a donc préféré jouer la carte de la prudence dans son discours, et pourtant, l’OM serait tout proche de boucler les arrivées de Veretout et Alexis Sanchez. Affaire à suivre…