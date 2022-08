Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria revient à la charge pour un coup à 0€

Publié le 3 août 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Dries Mertens est l’un des nombreux noms à avoir été liés à l’OM depuis le début du mercato estival. Et alors que la piste Mertens semblait avoir été refroidie, cette possibilité de marché refait surface dans la presse italienne pour l’OM, qui ne serait pas seul sur le coup pour l’agent libre.

Pablo Longoria semble décidément être sur tous les fronts. En plus d’Alexis Sanchez dont l’arrivée à l’OM serait imminente, le président de l’Olympique de Marseille garderait un œil attentif sur Memphis Depay qui ne serait plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Et en plus de Sanchez et Depay, l’OM serait toujours en course pour Dries Mertens.

L’OM toujours dans le coup pour Mertens, l’Ajax en embuscade

Pendant de longues semaines, il a été question d’une potentielle venue libre de tout contrat de Dries Mertens à l’OM, pour qui le contrat au Napoli arrivait à expiration le 30 juin dernier. Disposant du statut d’agent libre et étant toujours sans club l’international belge figurerait sur les tablettes de l’OM, mais aussi de l’Ajax Amsterdam d’après les informations récoltées par Gianluca Di Marzio.

Galatasaray a dégainé une offre pour Mertens, le Belge réclame un salaire annuel de 5M€