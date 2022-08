Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria révèle les dessous du transfert de Tavares

Publié le 3 août 2022 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 3 août 2022 à 19h00

Ce mercredi était l’occasion pour Pablo Longoria de présenter ses nouvelles recrues à la presse. Parmi eux Nuno Tavares, arrivé cet été à l'OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal. Le président marseillais en a profité pour faire l'éloge de son nouveau défenseur.

Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat à l'OM en provenance d’Arsenal, le jeune défenseur portugais, Nuno Tavares (22 ans), a été présenté ce mercredi après-midi à la presse par son président. Une occasion pour Pablo Longoria de préciser l’envie du club d’avoir le latéral gauche dans ses rangs.

Transferts - OM : Longoria fait une grande annonce sur le mercato https://t.co/OaQTJYwF36 pic.twitter.com/3UQ3Pm1np4 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Une opportunité saisie

Désireux de renforcer le côté gauche de sa défense, Pablo Longoria avait coché le nom de Nuno Tavares depuis un certain moment, « C'est un joueur que l'on veut depuis le mois de mai, c'était notre objectif pour renforcer le côté gauche. » Le président marseillais n’a d’ailleurs pas tardé à saisir l’opportunité pour le recruter « Quand il y a eu la deuxième opportunité pour faire le transfert, on n'a pas hésité . »

Le profil idéal