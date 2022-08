Foot - Mercato - OM

Les aveux de Longoria sur le transfert du successeur de Mandanda

3 août 2022

Alors que son temps de jeu avait chuté en flèche cette saison, Steve Mandanda a décidé de quitter l’Olympique de Marseille. Un départ que Pablo Longoria a rapidement comblé, en attirant Ruben Blanco. Alors qu’il étudiait le profil de ce portier depuis plusieurs années, le président de l’OM n’a pas hésité à s’enflammer à propos de ce transfert.

L’Olympique de Marseille a perdu l’une de ses légendes lors de ce mercato estival. Suite à l’arrivée de Pau Lopez sur la Canebière, Steve Mandanda a été relégué sur le banc, et ne comptait pas se satisfaire de cette situation. Ainsi, le portier de 37 ans est parti librement, bien qu’il était initialement sous contrat jusqu’en 2024. Aujourd’hui au Stade Rennais, le Français a laissé un vide dans l’effectif de l'OM, que Pablo Longoria s’est empressé de combler.

Ruben Blanco remplace Steve Mandanda

Ainsi, pour pallier le départ de Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille s’est mis à la recherche d’un nouveau gardien. Simon Ngapandouetnbu semblait encore juste pour suppléer Pau Lopez, et Pablo Longoria n’a pas tardé à trouver le successeur de l’homme aux 613 matchs sous le maillot de l’OM, puisque Ruben Blanco est arrivé en prêt en provenance du Celta Vigo.

«On parle d'un des meilleurs gardiens espagnols»