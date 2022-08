Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Luis Suarez sur son transfert

Publié le 3 août 2022 à 17h45 par La rédaction

Pablo Longoria a présenté ce mercredi les dernières recrues du mercato phocéen. Parmi elles, on retrouve le nouvel attaquant colombien de l’OM, Luis Suarez. Ce dernier, arrivé en provenance de Grenade en Espagne, s’est livré concernant son arrivée et sur son futur rôle dans le collectif marseillais.

Luis Suarez aura été le premier attaquant à rejoindre l’OM. Passé par Saragosse et Grenade, le buteur colombien a fait son arrivée au sein de la cité phocéenne contre un chèque de 10M€. Un renfort bienvenu pour Igor Tudor, qui s’offre un attaquant capable de s’adapter à son style de jeu, qui demande beaucoup d’efforts dans le système offensif. Et le joueur s’est d'ailleurs livré sur son arrivée lors d'une conférence de presse aux côtés de Pablo Longoria.

Mercato - OM : La mise au point de Longoria sur le transfert de Dieng https://t.co/rD8hDu5n3I pic.twitter.com/8PUXNGIF13 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

«C’est un pas en avant dans ma carrière»

Comme rapporté par L e Phocéen , Luis Suarez a livré quelques détails sur son arrivée à l’OM lors de sa conférence de presse de présentation. « Un joueur de foot doit être prêt à affronter tous les défis. C’est un pas en avant dans ma carrière. J’ai pris du plaisir contre Milan. Ça me motive encore plus. On veut remplir les objectifs et on veut que les supporters prennent du plaisir » . Une déclaration qui en dit long sur son état d’esprit avant de démarrer la saison…

«Je peux jouer dans plusieurs systèmes»