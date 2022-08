Foot - Mercato - OM

Longoria fait une annonce inattendue sur le transfert de Clauss

Publié le 3 août 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 3 août 2022 à 13h46

Après avoir été recruté en provenance du RC Lens pour 9M€, Jonathan Clauss est présenté par l’OM ce mercredi en conférence de presse. Et le latéral droit semble avoir fait un sacrifice financier comme l’a clairement indiqué Pablo Longoria, qui a très chaleureusement salué ce geste de la part de l’international français.

Le 20 juillet dernier, l’OM officialisait le transfert de Jonathan Clauss (29 ans) à qui il ne restait plus qu’une seule année de contrat avec le RC Lens. Une opération estimée à 9M€ bonus compris, et Pablo Longoria a fait une nouvelle révélation pour le moins surprenante et inattendue sur les coulisses du transfert de Clauss à l’OM.

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour cette recrue estivale https://t.co/qrwj1pkqsm pic.twitter.com/M0u93IDLdL — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

« Il a renoncé à une partie de son salaire pour venir »

Le président de l’OM a pris la parole à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Clauss au Vélodrome, et a rendu hommage à son nouveau latéral droit : « Bienvenue Jonathan ! Ça me fait plaisir de te présenter (…) Il a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici, je tenais à dire ça publiquement », a confié Longoria.

Clauss également courtisé par Chelsea et l’Atlético ?

Jonathan Clauss a donc opéré à un sacrifice financier pour venir à l’OM, alors qu’il était pourtant annoncé dans le viseur de grosses écuries étrangères durant le mercato estival telles que Chelsea ou encore l’Atlético de Madrid.