Transferts : L'OM jette un froid sur l’avenir de Bamba Dieng

Publié le 4 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria ne s’est pas montré catégorique quant à un transfert de Bamba Dieng d’ici la fin du mercato estival. Néanmoins, en raison de la réalité du marché et des besoins économiques du football moderne, un départ de l’international sénégalais ne semble être absolument pas à écarter…

Et si Alexis Sanchez, en plus de Luis Suarez, venait renforcer le secteur offensif de l’OM dans les prochains jours ? D’après divers médias, la venue de l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal serait en bonne voie. Ce qui devrait encore plus faire d’ombre à Bamba Dieng dont l’avenir s’écrirait en pointillés à l’OM.

Longoria tease un départ de Dieng

D’ailleurs, Pablo Longoria ne s’en cache pas. Présent en conférence de presse mercredi pour la présentation des quatre dernières recrues marseillaises, le président de l’OM a laissé entendre qu’un départ de Bamba Dieng était une véritable possibilité en raison des « valeurs » du sport moderne. « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne ».

Bamba Dieng a la cote sur le marché