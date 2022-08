Foot - Mercato - OM

OM : Pour ce transfert, Longoria doit une fière chandelle à Saliba

Publié le 4 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Pablo Longoria a une nouvelle fois fait affaire avec Arsenal après les prêts de Matteo Guendouzi et William Saliba à la dernière intersaison. Cette fois-ci, le président de l’OM a bouclé la venue de Nuno Tavares et Saliba ne serait pas étranger à cette opération à en croire les propos du principal intéressé.

Après un début de mercato plutôt poussif, Pablo Longoria a passé la seconde en parvenant, dans la foulée de Samuel Gigot et d’Isaak Touré, à boucler les arrivées successives de Chancel Mbemba, de Jonathan Clauss, de Luis Suarez, de Ruben Blanco ainsi… que celle de Nuno Tavares. Malgré une saison plutôt convaincante dans l’ensemble, ayant profité des pépins physiques de Kieran Tierney, Nuno Tavares a été prêté par Arsenal pour l’intégralité de la saison. Et comme pour William Saliba l’été dernier, Pablo Longoria s’est attaché les services de Tavares, mais sans option d’achat.

Longoria ne tarit pas d’éloges pour Tavares

Le président de l’OM, lors de la présentation de Nuno Tavares en conférence de presse ce mercredi, s’est félicité du recrutement du latéral gauche portugais qui selon lui, fait partie des meilleurs pistons du monde à ce poste là. « Nous n'avons pas hésité pour récupérer Nuno Tavares. Il est très physique, il match parfaitement avec ce que nous recherchions à ce poste. Dans la phase défensive, il est très bon. J'ai toujours considéré Tavares comme un joueur d'avenir au poste de latéral gauche. Je suis très content qu'il soit avec nous ».

Tavares se livre sur son choix

Mais qu’en pense Nuno Tavares ? Certes, les discussions entre les comités de direction de l’OM et d’Arsenal se sont éternisées au niveau des modalités de l’opération. Néanmoins, il semble que le transfert d’Oleksandr Zinchenko ait débloqué ce dossier, pour le bonheur du nouveau défenseur de l’OM. « Ce n'était pas difficile de venir à l'OM. J'ai donné ma réponse rapidement. Il y avait des problèmes entre les clubs mais pour moi, c'était OK. J'ai vu la saison dernière, l'OM a fini deuxième et je suis content d'être là ».

