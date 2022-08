Foot - Mercato - PSG

Les vérités de la dernière recrue de l’OM sur son arrivée

Publié le 3 août 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Dernière recrue en date de l’OM, Nuno Tavares a débarqué d’Arsenal sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat comme ce fut le cas avec William Saliba. D’ailleurs, le Portugais n’a pas caché que les performances de l’international français retourné à Arsenal et de Matteo Guendouzi sous la tunique de l’OM la saison passée, l’ont incité à faire le choix de venir à Marseille.

Nuno Tavares est depuis la semaine dernière officiellement devenu un joueur de l’OM, après avoir effectué une pige plutôt convaincante à Arsenal. Cependant, en raison du retour en forme de Kieran Tierney qui a enchaîné les blessures la saison passée et du recrutement d’Oleksandr Zinchenko, les Gunners ont fait le choix de prêter Tavares pour l’intégralité de la saison à l’OM et ce, sans option d’achat, comme ce fut le cas avec William Saliba.

«Ce n'était pas difficile de venir à l'OM»

Et pour Nuno Tavares, le choix de venir à l’OM fut très rapidement fait à en croire les propos du Portugais lors de sa conférence de presse officielle de présentation ce mercredi au Vélodrome. « Ce n'était pas difficile de venir à l'OM. J'ai donné ma réponse rapidement. Il y avait des problèmes entre les clubs mais pour moi, c'était OK. J'ai vu la saison dernière, l'OM a fini deuxième et je suis content d'être là ». a confié Tavares dans des propos relayés par Football Club de Marseille.

«J'ai suivi Saliba et Guendouzi à l'OM... Ça a forcément joué dans mon choix»