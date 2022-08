Foot - Mercato - OM

OM : La dernière recrue de Longoria dit tout sur son arrivée

Publié le 1 août 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Après Mattéo Guendouzi et William Saliba l'année dernière, un nouveau joueur a débarqué à l'OM en provenance d'Arsenal. En manque de temps de jeu chez les Gunners, Nuno Tavares a accepté de rejoindre Marseille sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Agé de 22 ans, le joueur est revenu longuement sur son arrivée.

A l'instar de la saison dernière, Pablo Longoria a fait affaire avec Arsenal. Après Mattéo Guendouzi et William Saliba, un autre membre des Gunners a fait le choix de rejoindre l'OM pour se relancer. C'est le cas de Nuno Tavares, barré par Kieran Tierney sur son côté gauche. Agé seulement de 22 ans, le joueur portugais a rejoint la formation marseillaise sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Initialement, l'arrière gauche avait fait le choix de prendre la direction de l'Atalanta Bergame, mais l'opération avait capoté au dernier moment car Arsenal refusait d'inclure une option d'achat.

OM : Après les clashs avec Tudor, le vestiaire contre-attaque https://t.co/WdS32T8SnG pic.twitter.com/fWpzJ1hQeG — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Je me sens très bien et très heureux d’être ici »

Arrivé à l'OM il y a quelques jours, Nuno Tavares a accordé son premier entretien aux médias officiels du club. « Je me sens très bien et très heureux d’être ici. Et je suis très excité de commencer. Pourquoi l’OM ? Je pense que le projet sera bien pour moi leur façon de jouer. La Champions League m’a beaucoup attiré, les supporters également. C’était très important pour moi d’être ici » a confié le latéral gauche, prêt à en découdre.

« J’ai reçu beaucoup de messages de supporters »

Même s'il était proche de l'Italie, Nuno Tavares n'a pas hésité à rejoindre l'OM. « Il y a quelques mois, j’ai reçu beaucoup de messages de supporters sur Instagram et mon agent m’a dit que l’OM avait de l’intérêt pour moi. Donc aujourd’hui je suis très enthousiaste de faire partie du groupe et j’ai vraiment hâte de commencer le plus tôt possible » a-t-il déclaré.

« Je suis venu ici pour jouer plus régulièrement, pour avoir plus d’expérience »