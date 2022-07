Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Benzema, Tchouaméni… Ancelotti dit tout sur son mercato

Publié le 15 juillet 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, le Real Madrid a brillé sur tous les plans cette saison. Malgré l’échec avec Kylian Mbappé, la Maison Blanche s’est renforcée avec Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Carlo Ancelotti est revenu sur ces deux renforts, lui qui a précisé qu’il n’y aurait plus de mouvement dans le sens des arrivées.

Le Real Madrid sort d’une saison exceptionnelle. Pourtant, la Maison Blanche partait de loin… Entre le retour de Carlo Ancelotti, le premier épisode du transfert avorté de Kylian Mbappé et un recrutement assez léger, l’été du Real Madrid a été mouvementé et venait confirmer les doutes pour la saison à venir. Très vite, ces doutes se sont envolés. Face à un Barça plus fébrile, le Real Madrid a récupéré son titre de champion d’Espagne. Et en Ligue des Champions, le club madrilène a été étincelant. Hormis la finale contre Liverpool où le Real Madrid n’a jamais été mené, Karim Benzema et sa bande ont dû inverser la tendance contre le PSG, Chelsea et Manchester City. Un parcours exceptionnel qui les a menés au titre.

Seul bémol, l’échec Mbappé

Et la suite ? Tout d’abord, le Real Madrid s’est lancé une seconde fois sur l’opération Mbappé. Libre de tout contrat, l’attaquant du PSG semblait promis au club de la capitale. En interne, le Real avait même tout fait pour accueillir le champion du monde dans les meilleures dispositions, avant de tomber de haut. Contre toute attente, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG, un choix qui a suscité la colère de nombreux supporters madrilènes.

« Tchouaméni et Rüdiger apporteront beaucoup de qualité à l’équipe »

Mais le Real Madrid n’a pas mis longtemps pour prendre sa petite revanche. En concurrence avec le PSG sur le dossier Tchouaméni, Florentino Pérez a pris les devants pour boucler l’affaire et il a réussi son pari. Présent en conférence de presse ce jeudi en marge du Soccer Champions Tour, Carlo Ancelotti s’est confié sur l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien joueur de l’AS Monaco, mais aussi celle d’Antonio Rüdiger qui a débarqué libre de Chelsea : « Tchouaméni et Rüdiger apporteront beaucoup de qualité à l'équipe. Rüdiger est un grand défenseur central qui peut jouer à différents postes, tandis que Tchouaméni est le même au milieu de terrain. Il est plus jeune mais joue déjà pour l'équipe de France. La compétition dans l'équipe est la clé du succès. Ils ne sont arrivés tous les deux qu'aujourd'hui. Bien sûr, ils auront besoin d'un temps d'adaptation, mais pas tant que ça car ils ont énormément de qualité ».

